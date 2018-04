Ubisoft crée un fonds de 5 millions pour les jeunes pousses québécoises

Ce programme, baptisé Ubisoft Lumen, permettra de regrouper toutes les initiatives liées à l'entrepreneuriat du studio de jeux vidéo. « C'est peu connu des gens, mais seulement dans la dernière année, nous avons appuyé 85 entreprises technocréatives », indique Francis Baillet, vice-président aux Affaires corporatives.

ÉCHANGE DE PROCÉDÉS

Au fil des années, depuis son arrivée à Montréal en 1997, l'entreprise française fondée par les frères Guillemot a notamment offert du mentorat et de l'expertise de pointe, aidant des entreprises à peaufiner leur produit et à trouver des débouchés à l'international. Avec le risque assumé de faire naître des concurrents. « Ça, ce n'est pas grave, estime M. Baillet. C'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde de créer et de soutenir l'industrie technocréative. Ces entreprises vont attirer le talent, le retenir, créer de la richesse au Québec. »

Ubisoft y trouve son compte, puisque ses employés ont accès à des solutions innovantes et à des façons de faire dans différents secteurs qui pourront être intégrées, dit le vice-président. Il cite comme exemples de collaboration le studio indépendant Behaviour Interactive, la plateforme de soins de santé virtuelle Dialogue et le studio d'animation 3D Digital Dimension.

PARTOUT AU QUÉBEC

Avec Ubisoft Lumen, pour la première fois, cet accompagnement d'entreprises pourra se traduire en investissement. Le studio injectera 5 millions dans un nouveau fonds de capital de risque qui sera géré par la montréalaise White Star Capital. « On parle d'appuyer des entreprises déjà établies, en croissance, qui veulent accéder à des marchés internationaux, précise M. Baillet. Nous, on est novices dans le domaine du capital de risque, on a décidé d'apprendre et de s'associer à des gens qui s'y connaissent. »

C'est à White Star que reviendra la décision d'investir ou non, selon les propositions d'Ubisoft. « On veut travailler sur l'ensemble de la chaîne, partout au Québec, évidemment où on est comme à Montréal, Québec et Saguenay », dit le vice-président.