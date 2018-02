Un jeu mobile Game of Thrones conçu par le studio montréalais Behaviour

En attendant la huitième saison de «Game of Thrones» et l'invasion des Marcheurs blancs, les fans de cette série auront un jeu mobile à se mettre sous la dent, gracieuseté du studio montréalais Behaviour Interactif.

«Le plus grand développeur indépendant au Canada», comme il se décrit, a annoncé ce lundi matin un partenariat avec le diffuseur de «Game of Thrones», HBO, pour concevoir un jeu de stratégie basé sur la populaire série. On en sait très peu sur ce jeu, sinon que «de longs mois de travail» et de nombreuses embauches seront nécessaires pour qu'il voie le jour, comme le précise Behaviour sur sa page Facebook. Il s'agira d'un jeu «free to play», gratuit à télécharger avec des options généralement payantes, qui «promet de propulser la catégorie (...) dans une toute nouvelle direction».

Répondre aux attentes

Le studio montréalais qui a vendu plus de 60 millions de jeux depuis sa fondation en 1992 s'est en outre associé à un éditeur et développeur chinois, GAEA, «pour créer un jeu pour un public international» et «capturer l'essence des créatures, des personnages, des cultures, des légendes et des mythologies» de «Game of Thrones», annonce-t-on dans le communiqué publié ce lundi matin.

«C'est une opportunité unique en tant que développeurs de travailler sur une marque que nous respectons et admirons, a déclaré Rémi Racine, président de Behaviour Interactif. Nous croyons fermement qu'avec HBO, nous pourrons répondre aux attentes qu'un tel produit engendre.»

16,5 millions de téléspectateurs

Depuis 2011, la série «Game of Thrones» («Le Trône de fer» en version française), adaptée des romans de fantasy à saveur médiévale de George R. R. Martin, s'est imposée comme l'oeuvre télévisuelle la plus populaire au monde. Le dernier épisode de la septième saison, diffusé en août dernier, a fracassé tous les records d'audience de HBO avec 16,5 millions de téléspectateurs. La huitième saison est prévue pour 2019.

Quant au studio Behaviour, qui compte 375 employés, ses jeux mobiles ont attiré plus de 200 millions de joueurs, la plupart ayant été conçus en partenariat ou avec licence de grandes marques comme Disney, DreamWorks, EA, Pixar et Ubisoft.