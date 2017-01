Nintendo lève le voile sur sa nouvelle console Switch

Cet appareil hybride sera commercialisé courant 2017 et prendra le relais de la Wii U sortie fin 2012 et dont le succès a été très mitigé.

La Switch est d'autant plus attendue que les premières réactions suivant le clip de présentation, diffusé en octobre, étaient très divisées, avec des fans de la marque enthousiastes et des professionnels de la finance ou analystes du secteur plus sceptiques.

Le nom Switch découle de la faculté qu'a cette console de salon de pouvoir être emportée à l'extérieur une fois sortie de son socle. Cette partie écran amovible comporte sur les deux côtés des manettes détachables.

Avec un concept «hybride» de cette nature, Nintendo ne concurrence pas directement Sony avec sa PlayStation 4, une machine de salon très puissante et offrant de multiples fonctions multimédias, mais s'installe entre ladite PS4 et le jeu sur téléphone intelligent.

«C'est apparemment une console de salon performante qui en plus peut sortir et répond ainsi à plusieurs situations, bref, une console à plusieurs visages. Mais d'un autre côté, quid du prix et de la relation avec le smartphone ?», avait alors commenté sur son compte Twitter l'un des meilleurs spécialistes du secteur, Hirokazu Hamamura, un dirigeant de la maison d'édition Kadokawa.

Outre les détails des spécifications techniques et le prix qui seront annoncés, la direction de Nintendo sera assurément interrogée durant la conférence de presse de vendredi sur sa stratégie relative aux jeux en ligne, vue comme un élément crucial dans le succès de la console.

La liste des studios de développement cités laisse augurer une logithèque plutôt attractive a priori.

La présentation diffusée sur internet a déjà permis d'apercevoir quelques images issues de sagas incontournables de Nintendo: «The Legend of Zelda», «Super Mario», «Mario Kart» et «Splatoon».

Cette console se doit en tout cas d'être un succès pour Nintendo, qui souffre depuis des années de la concurrence des téléphones intelligents et dont le chiffre d'affaires a été divisé par quatre depuis les plus beaux millésimes de la firme centenaire de Kyoto en 2008/2009.