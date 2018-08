 Accusé par Trump de «truquer» ses recherches, Google se défend 

«Rechercher "actualités Trump" sur Google ne donne en résultats que le point de vue (et) les articles des médias Fake News. En d'autres termes, c'est TRUQUÉ, à mon encontre et contre d'autres, afin que presque tous les articles et informations soient NÉGATIFS», a tweeté dès 05H24 du matin le président américain.

Des accusations auxquelles Google s'est empressé de répondre dans un communiqué au ton très ferme: «La recherche n'est pas utilisée pour défendre un programme politique et nous n'orientons pas nos résultats vers une quelconque idéologie politique».

«Notre but est de nous assurer que les utilisateurs qui tapent une recherche dans la fenêtre Google Recherche reçoivent le résultat le plus pertinent en quelques secondes», a insisté le géant de la technologie, soulignant qu'il apporte chaque année des centaines d'améliorations aux algorithmes qui pilotent la recherche «pour assurer qu'ils pêchent du contenu de grande qualité».

Donald Trump pourrait avoir fait de bon matin une recherche Google sur son nom. Résultat? «Fake CNN est proéminente», a-t-il dénoncé. «Les Médias Républicains / Conservateurs et Justes sont écartés. Illégal?"

Selon l'hôte de la Maison-Blanche, «96% des résultats sur "actualités Trump" viennent de Médias Nationaux de Gauche», ce qu'il estime «très dangereux».

«Google et d'autres suppriment les voix des Conservateurs et cachent les informations positives. Ils contrôlent ce que nous pouvons voir ou pas. C'est une situation très grave dont on s'occupera!», a-t-il ajouté.

«Nous nous penchons sur la question», a confirmé mardi matin Larry Kudlow, conseiller économique de Donald Trump.