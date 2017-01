Des cadeaux peut-être trop branchés

Le père Noël distribue de plus en plus de produits courants qui communiquent des renseignements par l'internet - ce qu'on appelle « l'internet des objets ». Quelles précautions doivent prendre les consommateurs qui les utilisent... et les entreprises qui les conçoivent ?

De son côté, Adam Allouba nomme trois grands domaines où il faut se montrer particulièrement prudent. « Ce sont la santé, les finances et la géolocalisation. Ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ton compte de banque et l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas grand-chose de plus important que ça. »

« Il est important de faire des vérifications quand on veut acheter un objet intelligent, de se renseigner sur l'objet, sur la compagnie qui le fabrique, répond Adam Allouba. A-t-elle bonne réputation ? Est-ce qu'il y a eu des plaintes ? Avec Google, il n'est pas difficile de faire une vérification diligente de base. Et tapez-vous la lecture de la politique de confidentialité. C'est pénible, mais c'est important. »

QUELS RENSEIGNEMENTS L'ENTREPRISE PEUT-ELLE RECUEILLIR ?

Les renseignements qui ne sont pas personnels peuvent être recueillis sans contrainte particulière. « Là-dessus, il n'y a aucune restriction juridique, souligne Pascal Lauzon, avocat au cabinet BCF. Mais dès qu'on a ce que la loi appelle "un dossier", dès qu'on détient des renseignements sur quelqu'un qui permet de l'identifier, on ne peut pas s'en servir pour autre chose que les fins auxquelles ils sont nécessaires pour réaliser l'offre de service. »

LE CLIENT DOIT-IL EN ÊTRE INFORMÉ ?

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) encadre le traitement des renseignements personnels par les entreprises. « Le fondement de la loi est le concept du consentement, précise l'avocat Adam Allouba, de BCF. Tu as le droit de ramasser des renseignements personnels, tu as le droit de les utiliser, de les communiquer à des tiers, mais à la base, il faut que l'individu y ait consenti. »

COMMENT L'ENTREPRISE OBTIENT-ELLE LE CONSENTEMENT DU CLIENT ?

Les clients donnent généralement leur accord lorsqu'ils enregistrent leur produit sur l'internet, qu'ils s'inscrivent au service ou qu'ils activent l'application. C'est la fameuse tartine que tout le monde approuve sans l'avoir lue.

« Toute utilisation au-delà du strict nécessaire doit faire l'objet d'un consentement. » - Pascal Lauzon

« Si l'entreprise fait autre chose que quelque chose de vraiment limité avec l'information personnelle, elle doit s'assurer d'avoir des politiques de confidentialité ou des conditions bien détaillées et claires, avise Pascal Lauzon. La clarté est importante. Ce sont des contrats d'adhésion. Si c'est ambigu et confus, ça pourrait ne pas avoir d'effet. »

À QUOI RESSEMBLE UNE POLITIQUE BIEN FONDÉE ?

Il est essentiel d'établir une politique de protection des renseignements explicite et complète.

« Quand elles sont bien bâties, elles disent : voici les informations qu'on va ramasser, voici ce qu'on va faire avec, voici les circonstances dans lesquelles on pourrait les communiquer aux autres, qui sont ces tierces parties, et en utilisant ce produit, vous consentez à tout ça », énumère Adam Allouba.

Mais ce pourrait ne pas être suffisant. « Puisque les gens ne lisent rien, si c'est quelque chose de vraiment sensible, qui sort complètement de ce à quoi on pourrait s'attendre, il faut faire un effort pour sensibiliser l'acheteur. »

LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS DOIVENT-ILS ÊTRE PROTÉGÉS ?

L'entreprise a la responsabilité d'assurer la protection des renseignements personnels recueillis. « Plus les données sont sensibles, plus je veux que le consentement soit clair et plus je dois prendre les mesures de protection nécessaires, avise Adam Allouba. Si le système de mon entreprise se fait pirater et que tout le monde apprend comment tout le monde prend son café, c'est une chose. Si tout le monde a accès au dossier médical de tout le monde, c'est complètement autre chose. »

UNE GAFFE À ÉVITER ?

Ces énoncés doivent être taillés sur mesure. « On voit ça souvent comme avocat : les entreprises qui font essentiellement un copier-coller des conditions et des politiques de confidentialité des autres entreprises, décrit Pascal Lauzon. Ça ne s'applique pas ou c'est incompréhensible parce que c'est hors contexte. »

« Ou, encore pire, c'est hors juridiction, ajoute Adam Allouba. Ils prennent quelque chose en Californie et ça n'a rien à voir avec la loi ici. »