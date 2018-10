Hopper attire 128 millions additionnels

Hopper, l'entreprise québécoise derrière l'application de réservations de voyages du même nom, annonce la conclusion d'une ronde de financement menée par le fonds ontarien OMERS et totalisant 100 millions de dollars américains (128 millions de dollars CAD).

Outre OMERS, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Accomplice, Brightspark Ventures, Investissement Québec et BDC Capital IT Venture Fund ont aussi renouvelé leur mise dans l'entreprise. CITI Ventures s'est ajouté à titre de nouvel investisseur.

Hopper est l'application de réservation de billets d'avion la plus téléchargée en Amérique du Nord, selon l'entreprise. Elle devrait cette année franchir la barre du milliard de dollars en revenus.