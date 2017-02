Pinterest lance un nouvel outil

«Shop The Look» permet de cliquer individuellement sur certains des objets, meubles, vêtements ou accessoires apparaissant dans une photo publiée sur l'application.

L'utilisateur obtient ainsi des recommandations d'objets similaires qu'il peut ensuite acheter directement depuis Pinterest, ou auprès d'une marque. L'application a notamment passé des partenariats avec des commerces comme les grands magasins Macy's ou les supermarchés Target par exemple.

La sélection est réalisée en partie par des curateurs humains, et en partie en utilisant des technologies d'intelligence artificielle permettant à l'ordinateur de voir et reconnaître les objets sur les photos.

Ces dernières jouent aussi un rôle dans un autre outil présenté parallèlement mercredi.

«Lens» est un produit pilote (beta) qui sera testé dans l'immédiat uniquement aux États-Unis, et qui reconnaît des objets du monde réel pris en photo depuis un téléphone afin de proposer des «pins» associés: l'utilisateur peut ainsi retrouver des vêtements ou accessoires similaires à ceux qu'il a photographiés en vue de les acheter, ou des recettes de cuisine à partir d'un aliment dans son réfrigérateur...

Pinterest, à la croisée du réseau social et du moteur de recherche en ligne, revendique plus de 150 millions d'utilisateurs et est déjà utilisé par de nombreuses marques qui y mettent des photos de leurs produits pour tenter d'attirer des clients. Depuis 2015, il est possible d'ajouter à l'application un bouton «acheter».