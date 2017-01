L'application de la semaine: La Liste

Elle permet à ses utilisateurs d'accéder depuis leur mobile à ce palmarès ainsi qu'à une sélection de 10 000 tables «offrant un bon rapport qualité-prix dans le monde entier».

Lancée en 2015 sous l'impulsion du ministère des Affaires étrangères français, La Liste fonctionne à l'aide d'un algorithme qui compile les notes de plus de 400 guides gastronomiques et sites internet participatifs (Michelin, Gault et Millau, TripAdvisor, Yelp etc).

Huit restaurants montréalais (et leur note) figurent sur La Liste 2017:

Toqué! (93%) Le Mousso (91,25%) Le Vin Papillon (86,75%) Restaurant Le Fantôme (85,75%) Joe Beef (84,5%) Le Club Chasse et Pêche (84%) Maison Boulud (83,75%) Montréal Plaza (83,50%)

D'Après AFP