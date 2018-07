Le bitcoin rebondit au-dessus des 8000 $

Le cours du bitcoin, première et principale cryptomonnaie, poursuivait son rebond mardi, après une semaine de hausse, évoluant autour de 8000 $ pour un bitcoin et revenant à son niveau d'il y a deux mois.

Vers 5h50, le cours de la cryptomonnaie était de 8024,80 $ pour un bitcoin, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie virtuelle a pris environ 2000 $ en une semaine (soit une hausse de plus de 25%) après avoir touché fin juin un plus bas depuis novembre.

Selon plusieurs analystes, ce rebond a été initié par une information parue il y a huit jours et selon laquelle BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, s'intéresserait aux cryptomonnaies et à la blockchain, la technologie à l'origine du bitcoin.

«Ces grandes institutions n'ont pas encore eu la chance de profiter de la fête des cryptos et maintenant ils sont dessus», a commenté Naeem Aslam, analyste pour Think Markets et détenteur de cryptoactifs.

Selon lui, la «peur de passer à côté» est l'un des aspects fondamentaux à l'origine des périodes d'emballement du bitcoin et celle-ci «est de retour».

Fin 2017, le bitcoin avait atteint les 19 500 $, avant de s'effondrer brusquement. Depuis, la monnaie virtuelle a connu plusieurs périodes de rebonds et de chutes, et le mois de juin a été émaillé de coups durs pour les cryptomonnaies, avec une succession de piratages de plateformes d'échange.

Après presque un mois sans annonce de hackage, Jordan Hiscott, responsable investissement de la plateforme de marché en ligne Ayondo Markets, pointe «un changement positif» et juge que «la pléthore de mauvaises nouvelles [...] est en train de se dissiper».

Le bitcoin a été la première monnaie virtuelle à voir le jour en février 2009, inventé par un ou plusieurs informaticiens se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

À son lancement, il ne valait que quelques cents, avant de grimper progressivement jusqu'à plusieurs milliers de dollars, défrayant la chronique en 2017.