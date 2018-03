Des hackers à Radio-Canada

Radio-Canada a attiré plus de 142 experts du numérique, majoritairement des développeurs, pour la deuxième édition de son Hackathon lancée hier. Réunis en 31 équipes, les participants auront trois jours pour mettre au point un prototype de logiciel fonctionnel sur le thème de « l'intelligence artificielle au service des médias ».

Il s'agit essentiellement d'applications pouvant rendre la consultation des sites et applications de Radio-Canada plus agréable. « On a vraiment une palette extraordinaire de projets : taxonomie, barres de navigation, moteurs de recherche, lecture d'images », résume Dominique Gagné, directrice, intelligence d'affaires numériques, chez Radio-Canada.

L'an dernier, le hackathon avait attiré une cinquantaine de participants et couronné l'équipe Les apprentis sourciers, qui avait conçu un moteur de recherche permettant aux auditeurs de retrouver ce qu'ils avaient entendu en ondes.