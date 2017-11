Jour J pour l'iPhone X

Karim Benessaieh

La Presse La Presse Suivre @karimbai

Le plus avancé, le plus attendu, le plus coûteux. À ces trois qualificatifs, les plus utilisés pour désigner l'iPhone X, on pourra ajouter vendredi celui de « rare ». Annoncé il y a 52 jours et finalement offert ce matin, l'iPhone conçu spécialement pour le 10e anniversaire fait face à une « demande jamais vue » des consommateurs, précise-t-on chez Apple.