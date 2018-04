 Ubisoft mise sur la réalité augmentée et la «blockchain» 

Ubisoft a choisi Mimesys «qui imagine le futur des communications à distance avec la création d'une plate-forme de rencontres holographiques» en réalité augmentée et réalité virtuelle, et Panda Guide qui travaille sur un casque de réalité augmentée visant à accroître l'autonomie des personnes ayant une déficience visuelle.

Ubisoft s'intéresse aussi aux jeunes entreprises explorant les liens entre les technologies de la chaîne de blocs et l'industrie du divertissement. Le groupe va ainsi épauler iExec qui construit une infrastructure de nuage offrant des services de calcul de haute performance à la demande, nécessaires dans les domaines de l'intelligence artificielle et de mégadonnées (big data), et Azarus qui veut développer un protocole informatique et des solutions spécifiquement dédiés à l'industrie du jeu vidéo.