 BlackBerry et Qualcomm collaborent dans la technologie de véhicules connectés 

La société de Waterloo, en Ontario, a indiqué jeudi avoir accepté d'aider à optimiser certaines plateformes matérielles de Qualcomm pour leur utilisation du logiciel QNX de BlackBerry. Ce dernier gère certaines fonctions des véhicules connectés, comme les systèmes d'informations et de divertissement.

BlackBerry optimisera en outre d'autres logiciels qui seront utilisés dans certains modèles de modems Snapdragon de Qualcomm.

Les deux entreprises, qui ont une longue tradition de collaboration technologique ensemble, n'ont pas dévoilé les détails financiers de cette nouvelle entente.

Plus tôt cette année, la société établie à San Diego a accepté d'allonger un rabais de 940 millions US à BlackBerry pour régler un conflit entourant le paiement de redevances.

L'industrie automobile est l'une des principales occasions de croissance pour BlackBerry depuis qu'elle s'est essentiellement retirée de la fabrication de téléphones intelligents pour se tourner de plus en plus vers les logiciels et les services pour appareils sans fil.