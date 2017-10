 La Presse + se distingue aux Digital Media Awards 

La Presse+ s'est illustrée au gala nord-américain des Digital Media Awards en raflant le prix «Best News Mobile Service» (meilleur service mobile de nouvelles), jeudi soir à New York. Le quotidien a aussi remporté la deuxième place dans la catégorie «Best Innovation New Product» (meilleur nouveau produit innovant) pour son application pour tablettes.

Le «caractère novateur» de l'application La Presse+ a été souligné par les membres du jury du prestigieux concours. Pour les services mobiles, les finalistes étaient évalués pour la convivialité de l'expérience-utilisateur, la qualité de la conception, la facilité d'utilisation et de navigation. La cohérence du produit avec sa marque et la mission de sa publication mère était aussi notée.

Dans cette même catégorie, les applications Le Devoir Mobile et J5 du Journal de Montréal étaient au nombre des finalistes avec La Presse+.

«Cette distinction vient renforcer notre conviction que nous disposons d'une plateforme exceptionnelle pour rejoindre et mieux informer nos lecteurs au quotidien, tout en étant un véhicule sans équivalent pour les annonceurs qui désirent leur parler», s'est réjoui le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur.

«Grâce au succès de La Presse+, La Presse a pu annoncer l'abandon définitif de son édition papier en vue de devenir le premier grand quotidien d'information entièrement numérique en janvier 2018», poursuit M. Levasseur. En remportant ce prix, La Presse+ devient aussi finaliste de l'édition 2018 des World Digital Media Awards.

Pour la catégorie «Best Innovation New Product», La Presse+ était en compétition avec les applications Twain de Twain Technologies et Arc Publishing du Washington Post. C'est de dernier qui a remporté la palme. Le gagnant devait entre autres se démarquer sur le plan de l'innovation dans le domaine numérique et la «solidité de leur plan d'affaires».

Quelque 70 projets de 32 entreprises médiatiques du Canada et des États-Unis ont été présentés à cette première édition du concours nord-américain des Digital Media Awards.