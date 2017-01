 En Indonésie, ils risquent leur vie pour l'étain des téléphones 

Nick Perry

Agence France-Presse

SUNGAI LIAT

Paci risque sa vie en plongeant au fond de l'océan Indien pour remuer la vase et ramener de l'étain, composant vital pour téléphones et tablettes. Cette activité illégale et désastreuse pour l'environnement lui rapporte un peu d'argent mais pour beaucoup, elle est fatale.