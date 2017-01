 Une start-up montréalaise fait tourner les yeux à Las Vegas 

La jeune entreprise montréalaise Mirametrix a trouvé un premier partenaire pour apporter sa technologie Glance au grand public, et pas n'importe lequel. Le numéro un mondial de l'ordinateur PC, Lenovo, va l'intégrer en option à quatre de ses modèles cette année.

Formée au sein de l'incubateur montréalais TandemLaunch, Mirametrix vole de ses propres ailes depuis environ trois ans. Lorsqu'ils sont intégrés à une caméra, ses logiciels permettent de « lire » le visage d'un utilisateur, notamment l'endroit où il regarde. Ils peuvent aussi détecter un manque d'attention, la fatigue ou un état d'ébriété.

« Ce qui est spécial, c'est que nous avons réussi à faire tenir cela sur des caméras infrarouges à 12 $US, explique Matthieu Delorme, vice-président sénior aux solutions numériques. Le plus gros fabricant au monde, Tobii, le fait avec des caméras avec 5000 $. »

Cet exploit a d'ailleurs permis à la technologie Glance d'être sélectionnée parmi les Innovation Awards du Consumer Electronics Show (CES), la plus grande foire annuelle de l'industrie des appareils électroniques, à Las Vegas.

Lenovo commercialisera quatre modèles d'ordinateurs portables équipés de Glance, en option. Le premier devrait être le T470 et il sera mis en marché ce mois-ci. Grâce à Glance, ces ordinateurs pourront automatiquement se verrouiller et se déverrouiller quand l'utilisateur part ou revient devant son ordinateur. Ils pourront aussi faire apparaître le curseur là où regarde l'utilisateur quand celui-ci secoue la souris, une fonction pensée pour les moments où l'on « égare » le curseur.

Ce sera la première fois que les solutions de Mirametrix sont offertes au grand public. L'entreprise est toutefois déjà présente, grâce à un partenariat avec l'entreprise canadienne Six Safety Systems, dans d'immenses camions de mine, où elle suit l'état de veille des conducteurs.

« Les conducteurs font sans cesse le même chemin, 12 heures par jour pendant 10 jours de suite. Ils s'endorment. Depuis que nous avons implanté notre technologie, en octobre, il n'y a eu aucun accident. » - Matthieu Delorme, vice-président sénior aux solutions numériques de Mirametrix

Une solution comparable pour les chefs de trains devrait être lancée par Six Safety au printemps.

Mirametrix est aussi en discussion avec des constructeurs automobiles qui songent à remplacer les miroirs latéraux par des caméras.

« L'image est projetée sur des écrans de chaque côté du volant, mais c'est dérangeant pour le conducteur, indique M. Delorme. Nous leur avons proposé que l'écran s'allume seulement quand le conducteur regarde. »

Glance permettrait aussi aux constructeurs d'aller plus loin et de détecter si le conducteur est fatigué, ivre ou distrait par son téléphone intelligent, auquel cas des mesures pourraient être prises. « Une idée est de faire vibrer le volant quand on détecte que le conducteur regarde ailleurs. »