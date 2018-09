Ce mois-ci, SUITE s'associe à Pages Jaunes afin de vous inciter à foncer et à réaliser vos rêves.

Qui n'a pas un jour rêvé de fonder son entreprise et de devenir son propre patron! Ce projet de grande envergure mérite d'être bien réfléchi et bien planifié pour que l'idée se transforme en une affaire rentable. Voici les étapes importantes à suivre pour filer tout droit vers le succès.

1. Élaborez un plan d'affaires.

Fonder sa propre entreprise ne doit pas se faire sur un coup de tête. Un plan d'affaires solide sera gage de votre succès à court et à moyen termes, et sa préparation vous incitera à réfléchir à vos objectifs et à planifier les prochaines étapes pour y arriver. Si l'exercice vous intimide, des spécialistes de votre Centre local de développement (CLD) peuvent vous aider gratuitement. Ce genre d'organisme à but non lucratif offre des services d'accompagnement aux entrepreneurs en devenir.

2. Planifiez le financement.

Pour mettre votre plan à exécution, vous aurez inévitablement besoin de capital. C'est à cette étape que la banque entre en scène. Assurez-vous d'être bien préparé, avec votre plan d'affaires en main, lorsque vous irez y faire votre demande de prêt. Informez-vous au préalable des attentes de la banque et des documents à fournir lors de votre premier rendez-vous.

3. Entourez-vous des bonnes personnes.

Même si vous excellez dans votre domaine, vous ne pouvez pas avoir tous les talents en même temps. Un bon entrepreneur est capable d'aller chercher de l'aide et de s'entourer des meilleures personnes. À ce titre, le comptable est un précieux allié dans le démarrage d'une entreprise. Il pourra vous épauler pour la tenue de vos livres et pour la stratégie fiscale, et il vous donnera de bons conseils pour être organisé et prévoyant quant à vos revenus et dépenses.

4. Trouvez un espace de travail.

Les espaces de travail collaboratif sont une option parfaitement adaptée aux PME en démarrage. Ils vous permettent d'avoir accès à un bureau qui convient à vos besoins sans que vous ayez à vous engager dans des frais de loyer exorbitants et surtout d'y recevoir des clients sans avoir l'air d'un débutant. De plus, le fait de partager votre lieu de travail avec d'autres professionnels ou travailleurs autonomes peut être très stimulant. Certains de ces espaces offrent des services pratiques comme un préposé à l'accueil ou une case postale.

5. Faites connaître votre entreprise.

Une fois les premières étapes franchies, il est temps de faire connaître les produits ou services que vous avez à offrir. Pensez à recourir aux services de solutions de marketing numérique pour promouvoir votre entreprise et assurer votre présence sur le web et les réseaux sociaux. Profitez par exemple d'une consultation gratuite avec un conseiller numérique de Pages Jaunes pour obtenir des recommandations utiles au sujet de votre potentiel d'affaires.

