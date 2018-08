Ce mois-ci, SUITE s'associe à Pages Jaunes pour vous aider à changer de rythme.

La musique fait partie de la vie de nombreux sportifs. Elle permet d'augmenter la motivation et d'améliorer la performance en faisant travailler le corps et la tête en parfaite symbiose. C'est un moyen efficace de passer en vitesse supérieure lors d'un entraînement. Voici six propositions pour mettre plus de rythme dans vos séances sportives et faire grimper le mercure.

HIIT

L'entraînement par intervalles (High Intensity Interval Training) est idéal pour les gens qui manquent de temps pour bouger. Grâce à son intensité élevée, il permet d'améliorer sa forme physique avec des séances de seulement 15 à 30 minutes par jour. On peut transformer sa course habituelle en entraînement par intervalles en s'amusant à suivre le rythme tantôt rapide et tantôt lent d'une chanson. Par exemple, on marche pendant la première chanson et on court pendant la suivante en sprintant chaque fois qu'on entend le refrain. Peu importe l'activité qu'on pratique en suivant la méthode par intervalles, on s'assure de porter les bonnes chaussures et d'être bien équipés pour ce sport haute intensité.

Zumba Fitness

La musique latine est au coeur de cette pratique rythmée née dans les années 90 en Colombie et commercialisée en 2011 sous le nom de Zumba Fitness. Ce concept a séduit des millions d'adeptes partout dans le monde grâce à son côté jovial et dynamique. Vous aimez danser? Cet entraînement est pour vous. On se déhanche au son d'une musique qui rappelle les vacances au soleil, on saute et on danse au point d'en oublier qu'on tonifie son corps et qu'on améliore sa capacité cardiovasculaire du même coup.

Aqua Boot Camp

Même si l'été tire à sa fin, on peut continuer à bouger dans l'eau dans les centres aquatiques et les piscines municipales. Différents types de cours sont offerts sur de la musique, mais l'Aqua Boot Camp, inspiré des entraînements militaires, est l'un des exercices les plus intenses et stimulants à pratiquer dans l'eau. Au son d'une musique motivante, on exécute des mouvements aérobiques et musculaires en alternance pour augmenter la force et l'endurance.

Cardio boxe

La boxe est plus accessible que jamais depuis qu'elle a fait son entrée dans les centres de conditionnement physique sous forme d'entraînement cardiovasculaire. On alterne les sauts, les coups de pied et les coups de poing pour faire grimper le mercure au son d'une musique de type combat qui nous pousse à nous dépasser. Pour augmenter le degré de difficulté, on tient des poids dans nos mains - d'environ 3 à 5 livres pour débuter - pour toute la durée de l'activité.

ENVIE DE RETOMBER EN ENFANCE ?

Voici deux sports pour dépenser un maximum d'énergie en ayant un plaisir fou.

Hoop danse

Version moderne et sportive du fameux cerceau (hula-hoop) popularisé dans les années 50, la Hoop danse est une nouvelle discipline qui développe la souplesse et l'endurance par la rotation du cerceau sur différentes parties du corps. Le simple fait de faire tourner le cerceau autour de la taille pendant plusieurs minutes représente un défi en soi. Un instructeur nous enseigne les différents mouvements à exécuter en suivant le rythme de la musique. Au fil des séances, on enchaîne les mouvements qui deviennent de plus en plus fluides pour finalement exécuter une véritable chorégraphie.

Trampoline

Aussi appelé rebounding, l'entraînement sur trampoline nous ramène en enfance. Au son d'une musique entraînante, on saute sur une minitrampoline et on varie les mouvements et la cadence tout en suivant le rythme. Cette discipline intense améliore la posture, le tonus de la ceinture abdominale et la capacité cardiovasculaire tout en procurant un sentiment de détente et de bien-être. Une fois les techniques apprises dans un centre de conditionnement physique, il suffit de se procurer une minitrampoline pour poursuivre les entraînements chez soi.

