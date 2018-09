En juillet dernier, nous avons raconté l'histoire de Jean Robitaille, ce coureur qui, lors du demi-marathon hypothermique, avait fait preuve d'une grande humanité. Il avait ralenti sa course et abandonné son chrono pour aider et encourager une parfaite inconnue, une acolyte coureuse qui éprouvait quelques difficultés. « Allez ! On va courir ensemble », lui avait-il dit le plus simplement du monde.

Vous avez été nombreux à nous envoyer des commentaires et des mots d'encouragement pour Jean, qui courra son tout premier marathon le 23 septembre. En voici quelques-uns.

« Vaut mieux courir solidaire que courir solitaire... Vous m'avez inspirée. Je vous souhaite la meilleure de vos courses! Bonne chance! »

- Josée Pelletier, Lévis

« Je viens tout juste de lire l'article sur cet homme exceptionnel et j'en suis toute chamboulée. Wow! Mettre son défi personnel de côté au profit de la solidarité humaine, c'est rare et d'une grande beauté ! Bravo monsieur! Je vous souhaite tout le succès possible pour votre marathon. C'est certain que mes pensées vous accompagneront en septembre prochain. Vous ne serez pas seul! »

- R. Dion, Varennes

« Quelle magnifique histoire dans laquelle la compassion passe avant la performance! Bonne chance pour votre marathon! »

- Caroline Thibault, Sainte-Martine

« Bravo Jean pour votre empathie! Je considère que c'est aussi important d'accompagner les autres coureurs que de réussir son défi personnel. »

- Nancy Grondin, Cap-Rouge

« Voilà un bel exemple de solidarité. Je te souhaite la meilleure des chances pour le marathon. Salut et bonne course ! »

- Patrick Capolupo, en direct d'Istanbul

« C'est exactement le sentiment qui m'habite lorsque je cours : je le fais pour moi, mais avec tellement plus de plaisir lorsque j'ai le sentiment d'avoir soutenu/aidé quelqu'un ou encore que quelqu'un m'a soutenu/aidé. On peut tous courir; ensemble, on court tous mieux. Bonne course! »

- Éric Bergevin, Montréal

« Bravo! Votre humanisme, à mes yeux, surpasse votre performance athlétique. »

- D. Boisvert