Andrée-Anne avait 22 ans lorsqu'elle a connu Christian. Seize années de vie commune. Deux enfants. Une parfaite union. Puis, la maladie. Christian était alors dans la trentaine. Il est mort sans fêter ses 40 ans. Six mois plus tard, alors qu'Andrée-Anne baignait encore dans sa peine, son petit Boris recevait à son tour un diagnostic bouleversant. « C'était surréaliste! Les hôpitaux, la chimio et le spectre de la mort, je n'en pouvais plus. Et là, c'était mon enfant. Après, rien ni personne n'allait me mettre des interdits ou des limites! »

« Quand Boris a été déclaré hors de danger, j'ai repris ma routine et j'ai soudain trouvé notre vie d'une platitude sans nom. Je me suis dit : mes enfants et moi, on est vivants, et on a droit au bonheur. »