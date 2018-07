D'une agréable douceur de vivre, Copenhague est la ville du hygge, ce concept célébrant le plaisir de goûter aux petits bonheurs de la vie. La capitale du Danemark est une destination idéale pour qui aime voyager de façon « relaxe ». À taille humaine, la ville se découvre agréablement bien sur un vélo, en toute sécurité, en flânant dans les parcs, ou encore assis à la terrasse d'un café pour observer les gens vivre.

La ville en un coup d'oeil Pour capter l'ambiance de la ville et respirer son air maritime, filez d'abord à Nyhavn - « nouveau port » en danois -, le canal situé au centre de Copenhague où les bâtiments historiques colorés côtoient les restaurants chics. C'est l'endroit parfait pour prendre une photo de type carte postale. De là, on entame un tour de ville fluvial pour admirer l'ancienne et la nouvelle architecture de la ville sur les canaux de Christianshavn et de Frederiksholms, puis dire bonjour à la petite sirène d'Andersen.

Copenhague à vélo En ville, le cyclisme est un véritable art de vivre. Il n'y a qu'à regarder le stationnement de vélos devant le parlement pour s'en convaincre. Les gens du coin pédalent sans casque, souvent avec douce moitié et enfants assis dans de sympathiques remorques. Les 350 km de pistes cyclables sont complètement séparés de la rue, parfois même sur une voie surélevée, ce qui procure un sentiment de sécurité. De plus, la signalisation est très claire, les Danois sont très courtois et le terrain plat facilite l'expérience. Il est possible de louer un joli vélo dans la plupart des hôtels ou de profiter des vélos électriques en libre-service munis de GPS. Sans se presser, il fait bon se perdre dans les nombreux espaces verts que compte la ville.

Le quartier Christiana De l'autre côté du canal se trouve Christiana, à la fois quartier utopique, commune hippie et ville dans la ville où vivent environ un millier de personnes, avec son propre gouvernement et sa propre monnaie. Les vendeurs de cannabis qui y ont élu domicile interdisent formellement la prise de photos, et il ne faut pas prendre cette interdiction à la légère. Il s'agit d'un endroit surprenant, curieux et controversé, vestige des années peace and love où l'on trouve de belles manifestations d'art urbain, des maisons colorées construites de bric et de broc avec créativité, des artistes de rue et un certain esprit de liberté.

Sandwichs danois Outre les plats traditionnels, la cuisine danoise met en valeur les produits locaux de saison, et tout est toujours agréablement bien présenté. C'est frais, simple et délicieux. Impossible de passer par Copenhague sans goûter le plat national, le smørrebrød, au menu de quasiment tous les restos. Ce sandwich ouvert, proche cousin de la tartine française, est composé de pain de seigle noir et d'une garniture de saumon fumé, d'oeufs ou de rosbif. Deux adresses coups de coeur : le Royal Smushi Cafe, un resto à l'allure de salon de thé où les desserts gourmands côtoient les smørrebrøds miniatures, et le Café Norden, adresse classique au centre de la ville, où l'atmosphère détendue invite à s'attarder. Visitez le site du Royal Smushi Cafe Découvrez le Café Norden

