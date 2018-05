Pour annoncer le printemps, il n'y a rien comme les asperges. Au Québec, ce sont les premiers légumes frais à se pointer dans les marchés publics. Les blanches sont parfois plus chères, car pendant leur croissance, on les empêche de sortir de terre, ce qui complexifie un peu leur production. C'est, de fait, le manque de lumière qui les garde blanches. Et pour donner une personnalité unique à votre César, les fromages d'ici sont multiples et exceptionnels. Sans compter que même si vous omettez le poulet et le bacon, le fromage fera taire les gourmands qui se plaignent d'avoir encore faim, « avec juste » de la verdure.

SALADE CÉSAR D'ASPERGES BLANCHES, POULET ET BACON

Portions : 4 Préparation : 30 minutes Cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

POULET GRILLÉ

450 g (1 lb) de demi-poitrines de poulet désossées, sans la peau (environ 4)

Sel et poivre du moulin

VINAIGRETTE

1/2 gousse d'ail, pelée et dégermée

2 filets d'anchois dans l'huile d'olive

1 jaune d'oeuf

85 g (3 oz) de fromage Blackburn, et quelques copeaux pour servir

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

15 ml (1 c. à soupe) de câpres au vinaigre, égouttées

5 ml (1 c. à thé) de sauce Worcestershire

Sel et poivre du moulin

80 ml (1/3 tasse) d'huile de canola

Eau froide, au besoin

CROÛTONS

4 tranches de pain de campagne ou au levain, coupées en cubes d'environ 2,5 cm x 2,5 cm (1 po x 1 po)

30 ml (2 c. à soupe) de beurre fondu

SALADE

900 g (2 lb) d'asperges blanches, parées et pelées

142 g (5 oz) de mélange de salade printanier

4 tranches de bacon cuites, émiettées

PRÉPARATION

Griller le poulet : préchauffer le barbecue ou une poêle à feu élevé. Huiler la grille ou la poêle. Saler et poivrer les demi-poitrines. En les retournant à mi-cuisson, griller pendant 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient cuites. La température interne doit atteindre 74 ºC (165 ºF). Réserver et laisser tiédir. Préparer les croûtons : préchauffer le four à 190 ºC (375 ºF). Sur une plaque, mélanger les cubes de pain et le beurre fondu. Griller les croûtons au four en les retournant, pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Préparer la vinaigrette : à l'aide d'un mélangeur à main, réduire en purée l'ail, les filets d'anchois, le jaune d'oeuf, le fromage Blackburn, le jus de citron, les câpres et la sauce Worcestershire. Saler et poivrer. Ajouter l'huile de canola en filet, jusqu'à ce que la texture de la vinaigrette soit lisse, crémeuse et homogène. Allonger avec un peu d'eau froide au besoin. Goûter et rectifier l'assaisonnement. Dans une casserole d'eau bouillante, blanchir les asperges pendant 6 à 7 minutes. Égoutter et plonger dans un bol d'eau glacée pour arrêter la cuisson. Égoutter de nouveau. Dans un grand bol, mélanger les asperges, la salade et la moitié de la vinaigrette. Mettre dans les assiettes de service. Trancher le poulet et déposer sur les assiettes. Parsemer de croûtons, de bacon et de copeaux de fromage Blackburn ou, pour un goût plus relevé, un fromage bleu d'ici. Servir accompagné du reste de vinaigrette.

Découvrez d'autres recettes printanière