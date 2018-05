Ce petit exemple illustre bien à quel point le wwoofing en mène large, et va au-delà de la plantation ou de la cueillette. « Nous avons l'espace pour trois à cinq wwoofers. Les conditions de vie diffèrent d'une ferme à l'autre. Chez nous, elles incluent l'accès au lavage, les repas et le wifi. »

Docteur en sciences de l'environnement et spécialiste en mycologie, il accomplit un travail fascinant dans ses laboratoires : il s'intéresse au recyclage textile. Le polyester, par exemple, est composé d'hydrocarbures qui mettent quelques centaines d'années à se décomposer. Avec le mycélium - ni plus ni moins que les racines du champignon -, David Dussault arrive à décomposer la matière en 90 jours. Cette technologie pourrait aider grandement les sites d'enfouissement.

Ce fermier en sarrau avoue trouver un intérêt commun à ce genre de procédé. « La vie agricole ne permet pas de voyager et moi, j'ai besoin de m'enrichir du savoir des autres. »

Les échanges culturels peuvent être assez variés. « C'est parfois les Nations unies, ici. J'ai reçu des Africains, des Néo-Zélandais, des Britanniques, des Belges, des Canadiens... Récemment, j'ai reçu une docteure allemande avec qui l'échange était tout à fait formidable. On n'a nullement besoin d'être un scientifique pour venir à la champignonnière. Mais nécessairement, les gens qui viennent travailler sur une ferme comme la nôtre partagent au moins le désir de protéger l'environnement. Ils sont souvent végétariens ou végétaliens, ils ont des connaissances impressionnantes. Cela me rappelle que le wwoofing est un modèle pédagogique qui permet à la fois de transmettre son savoir et de s'enrichir. Le wwoofing ouvre bien des horizons, et peut aider les gens à se découvrir de nouvelles passions. »

