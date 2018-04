On sort à Ottawa

De « l'autre côté » de la rivière des Outaouais, la capitale nationale a longtemps traîné cette réputation voulant que le plaisir d'y passer un week-end soit freiné par la grisaille d'une ville parlementaire et bureaucratique. Toutefois, ces dernières années, les scènes gastronomique et culturelle ainsi que l'offre pour le plein air ont bien changé. Ottawa a développé un profil plus in et plus séducteur : des terrasses au soleil, des parcours pour les cyclistes, les joggeurs et les marcheurs le long de son fameux canal, un marché ByWard revitalisé, des restos qui se hissent au top des listes des endroits où l'on veut manger au pays - Atelier, NeXT ou Murray Street, par exemple. Il y a aussi beaucoup de musique live et les bars des rues York, Dalhousie et Clarence - en somme, la partie nord du Marché - présentent des groupes dans tous les styles musicaux. À cela, s'ajoute une vingtaine de microbrasseries qui font jaser. La ville a certes un charme historique et compte de bien jolies tulipes, mais en plus d'être belle, Ottawa rocks!

