La belle vie à Newport

La côte Est américaine regorge de petits ports au charme réconfortant. Parmi les plus chics et spectaculaires, on compte la ville de Newport, qui est le joyau de l'état du Rhode Island. La beauté de son emplacement géographique n'a d'égale que la richesse patrimoniale de ses luxueux manoirs, emblématiques de la période dorée de l'essor des États-Unis. Déambuler dans son petit centre-ville - avec ses rues piétonnes, ses boutiques et ses restaurants variés - donne l'impression de se retrouver au coeur de cette époque où tous les rêves étaient permis.

Newport est aussi entrée dans la légende en tant qu'hôtesse de la course de voile America's Cup et par son réputé festival de jazz, créé dès le milieu des années 50. Afin d'éviter les foules, mieux vaut visiter Newport au printemps ou en basse saison. Presque à mi-chemin entre Boston et New York, elle attire son lot de touristes locaux et internationaux.