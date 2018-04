Totalement dépaysant, le Chili est un des pays où l'on rencontre les plus grandes amplitudes géographiques et climatiques qui soient. À sa pointe nord s'étend le désert le plus aride au monde; au sud, la Patagonie, les « langues » de glace et les portes de l'Antarctique. Tour d'horizon de ce pays aux extrêmes contrastes.

Au nord, le désert d'Atacama Ses reliefs spectaculaires et ses similitudes avec la planète Mars ont rendu le désert d'Atacama célèbre. Les conditions y sont parfaites pour l'observation des étoiles. À San Pedro, les hôtels vont du simple backpacker's au lodge de luxe. Par ailleurs, volcans, geysers et bains thermaux donnent parfois à cette région des airs d'Islande. On visite le Salar, ce lac de sel qui, tout en contraste avec le gris d'El Tatio - troisième plus grand camp géothermique au monde -, donne le pigment très vif aux fabuleuses colonies de flamants roses installées dans cette réserve.

Santiago de Chile, la capitale Près de sept millions d'habitants, trois ou quatre quartiers huppés, un métro efficace et vraiment bon marché, une joie de vivre intense et du vin chilien à toutes les adresses, voilà ce qui vous attend à Santiago. Par beau temps, à pied ou en funiculaire, on grimpe sur la colline du Cerro San Cristóbal. À 300 mètres d'altitude, le décor du selfie-souvenir par excellence n'est rien de moins que la cime enneigée de la cordillère des Andes.

Quartier Bellavista, lieu de farniente Entre le belvédère du Cerro San Cristóbal et la rivière Mapocho, Bellavista s'avère l'incontournable quartier. Les maisons de ce barrio (quartier) sont colorées, ses fresques murales égaient le moindre passage, ses galeries d'art séduisent et ses cafés en terrasses appellent au farniente. L'ambiance décontractée qui y règne est une valeur sûre pour un séjour relaxe et le soir venu, le plus grand casse-tête consiste à choisir le bar-élu-de-son-coeur. Le restaurant 040 est un excellent choix si on veut manger branché.

Valparaiso, la vallée du Paradis Les locaux l'appellent Valpo et une fois qu'on est passé dans la ville portuaire de Valparaiso, on ne l'oublie jamais. Maisons rose bébé ou bleu poudre construites à flanc de falaise, petits étals de fruits et légumes qui rendent les rues sympas, et le pisco sour, boisson nationale, y sont à l'honneur. Si le soleil se fait trop insistant, on file à la ville voisine, Viña del Mar, la station balnéaire préférée des Santiagois.

Au sud, la Patagonie et ses glaciers Plusieurs croisières en Patagonie donnent accès aux portes de l'Antarctique. Le long des côtes, la navigation devant ces murs de glace à travers le parc national Bernardo O'Higgins ou le Campo de Hielo offre un incroyable spectacle. Permettant de s'approcher des icebergs, les sorties en brise-glace donnent la pleine mesure de leur aspect majestueux, mais aussi, depuis quelques années, de leur inéluctable fonte causée par le réchauffement de la planète. À voir au passage, les colonies de cormorans.

