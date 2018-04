Petite, Marie-Rose partait tous les étés en vacances avec ses parents à l'Île-du-Prince-Édouard. « Nous étions six enfants entassés dans l'une de ces fameuses station wagon, se rappelle la mère de famille de Gatineau. Mon père attachait une vieille tente-roulotte à l'arrière du véhicule, et mes frères et moi étions chargés de vérifier si la tente suivait la voiture! Mes petits frères croyaient dur comme fer qu'ils avaient là une véritable responsabilité. En fait, mon père cherchait par tous les moyens à stimuler notre imagination pour faire passer le temps. En route, il nous racontait toutes sortes d'histoires. »

Marie-Rose se souvient surtout des jours fébriles qui marquaient la préparation pour ce long voyage. « L'atmosphère changeait dans la maison. Mon père devenait sérieux et, tous les soirs après le boulot, il s'enfermait dans le garage, passant en revue toute la mécanique de l'auto. Avec la sécurité de sa famille, papa ne lésinait pas. » Il faut dire que seize heures de route séparaient leur lieu de vacances de leur résidence familiale. Sans cellulaire, évidemment!

Aujourd'hui, Marie-Rose est mère à son tour de deux grands adolescents. « Depuis que mes fils sont petits, pour les vacances, je parcours avec eux la même route, question d'y retrouver mes parents, qui ont fini par s'installer là-bas. » La mère de famille avoue qu'elle est loin d'avoir hérité de l'imagination de son père, et encore moins de ses talents de mécano. « Mais j'ai une application qui se télécharge, reliée à un dispositif branché dans ma voiture, et qui s'appelle TELUS Voiture+. Je ne l'aime pas autant que mon père... mais presque! »

Une application en or

Mettons les choses au clair : cette application ne remplace pas un entretien assidu. Mais elle permet des visites au garage plus régulières, selon les problèmes qui peuvent être signalés. « C'est déjà pas mal, croit Marie-Rose. Je reçois par exemple de l'information m'annonçant pourquoi le voyant d'anomalie du moteur est allumé. Une amie, à qui je vantais mon appli, m'a dit que ça la rendrait folle de recevoir ce genre d'info pendant qu'elle conduit. Au contraire, c'est rassurant, car on obtient aussi un avis indiquant si c'est urgent ou non de se rendre au garage. C'est incroyable! Je ne pensais jamais qu'une application pouvait m'apporter autant de quiétude. »

Un soir, en camping, alors que tout le monde était couché, Marie-Rose a reçu une alerte sur son téléphone lui indiquant que le niveau de charge de la batterie de son véhicule diminuait. « Le plus difficile à gérer, ce fut de déterminer qui allait sortir de son sac de couchage! Les phares étaient restés allumés... Je le pense sincèrement : Voiture+ est plus qu'une appli ; c'est un allié qui voit à notre sécurité et qui me procure la paix d'esprit. Sans compter qu'il transforme l'habitacle en point d'accès WiFi. Quand on doit avoir accès aux playlists, ça compte, pour une famille championne de karaoké-sur-route... »

Elle localise même les frites!

Récemment, le fils aîné de Marie-Rose a reçu son permis de conduire alors que le cadet a en poche son permis temporaire. « C'est dur, le stress de voir ton véhicule quitter ta cour... pendant que tu es dans ton salon, avoue-t-elle. Je sais que ça fait partie de l'autonomie... mais j'ai tout de même programmé des paramètres de localisation. Comme ça, l'application m'informe dès qu'ils arrivent à destination. »

Résultat? Ses fils l'ont taquinée en l'accusant d'être une mère contrôlante. « Mais au fond, ils l'ont avoué, ils sont très heureux de ne plus avoir à m'avertir lorsqu'ils arrivent à destination. Je peux également recevoir une alerte en cas d'impact ou de problème technique. Mieux encore, nouveau conducteur, mon cadet "oublie" parfois de mettre de l'essence, mais heureusement, TELUS Voiture+ m'indique quand le plein est à prévoir. Et la dernière fois que j'ai reçu une alerte m'indiquant que le véhicule roulait hors zone, nous étions en vacances et les garçons se dirigeaient vers le centre de l'île. Le temps de le dire, je recevais une photo gentiment moqueuse. Les hommes de ma vie venaient de découvrir la meilleure roulotte à frites de toute l'Île-du-Prince-Édouard. Il y a fort à parier que je devrai bientôt agrandir mes paramètres de localisation... »

Découvrez TELUS Voiture+