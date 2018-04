C'est toujours un plaisir de porter des vêtements achetés en voyage. Mais parfois, c'est le voyage qui vient à nous. Regard sur des pièces choisies et inspirées des grandes capitales de la mode.

Paris de mon coeur

Paris triomphe au chapitre de la mode, non seulement par la finesse inouïe de ses créations, mais aussi parce que la mode parisienne laisse toujours poindre une aura de sensualité, comme une ode au corps féminin. La designer de prêt-à-porter Anne Fontaine a saisi cette subtilité et permet à chaque femme d'assumer le chic de la capitale française et de porter un peu de Paris en elle.