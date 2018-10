 Jan-Lennard Struff affrontera Denis Shapovalov à Tokyo 

Associated Press Tokyo

Struff a ainsi savouré une troisième victoire en quatre affrontements en carrière contre Chardy, ce qui lui a permis d'accéder aux quarts de finale d'un tournoi de l'ATP pour la première fois depuis le mois de mai.

D'autre part, Stefanos Tsitsipas a signé sa première victoire dans le tableau principal d'un tournoi de l'ATP contre un autre espoir, Alex de Minaur, en trois manches de 6-3, 5-7, 6-1.

Les deux tennismen viennent de connaître leur éclosion, après avoir participé à deux finales chacun et percé le top 50 mondial.

Dans leur duel de deuxième tour, De Minaur, qui n'est pas classé, a éprouvé des ennuis avec son service. Il a été confronté à 20 balles de bris, et il en a préservé 14. Pour sa part, Tsitsipas a été plus précis avec sa première balle, en plus d'avoir été opportuniste sur le service de son adversaire.

Tsitsipas affrontera la troisième tête de série Kei Nishikori en quarts de finale vendredi. Le favori local a remporté ce tournoi à deux reprises.

En fin de soirée, la deuxième tête de série Kevin Anderson a battu l'Américain Frances Tiafoe 6-3, 3-6, 6-2, et la huitième tête de série Richard Gasquet a pris la mesure de Nick Kyrgios 7-6 (4), 7-6 (1).