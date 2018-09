Wuhan: Wozniacki et Kerber sans souci, Halep battue

Agence France-Presse

Wuhan, Chine

La Danoise Caroline Wozniaki et l'Allemande Angelique Kerber, respectivement no 2 et 3 mondiales, se sont qualifiées facilement pour le deuxième tour du tournoi de Wuhan, déterminant dans la course au Masters, alors que la Roumaine Simona Halep a été éliminée d'entrée et pourrait perdre sa place de no 1 mondiale en fin de saison.