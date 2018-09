Eugenie Bouchard s'incline au premier tour à Chicago

Bouchard, de Westmount, a décoché quatre as, contre un seul pour son adversaire, classée 145e au monde. La 137e raquette mondiale a cependant commis six doubles fautes, pliant finalement l'échine après deux heures et six minutes de jeu.

La Montréalaise s'était inclinée devant la Tchèque Marketa Vondrousova au deuxième tour des Internationaux de tennis des États-Unis, la semaine dernière.

Françoise Abanda participe elle aussi au tournoi. Après avoir vaincu l'Américaine Robin Anderson 6-3, 6-1 au premier tour, elle croisera maintenant le fer avec la gagnante du duel entre la Suédoise Johanna Larsson et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.