US Open: Nadal défait Thiem en près de cinq heures

Le favori des Internationaux de tennis des États-Unis, Rafael Nadal, a mis 4 heures et 49 minutes pour disposer finalement de Dominic Thiem, mercredi matin, et ainsi se qualifier pour le carré d'as du dernier tournoi du Grand chelem de la saison.

La Presse Canadienne New York

L'Espagnol âgé de 32 ans s'est incliné sèchement en première manche, 0-6, avant de remporter les deux suivantes, 6-4, 7-5 et de céder la quatrième manche 6-7 (4). Il a finalement vaincu son adversaire autrichien en manche décisive, 7-6 (5), quelques minutes après le coup de 2h.

Dominic Thiem, classé 9e favori, a été un adversaire très coriace pour le champion en titre du tournoi. Au total des points de ce match de quart de finale, il en a d'ailleurs récolté un total de 171, cinq de plus que Rafael Nadal.

Après avoir remporté la victoire au bris d'égalité, Nadal a franchi le filet du Stade Arthur-Ashe pour aller étreindre longuement son adversaire âgé de 25 ans et lui souffler quelques mots d'encouragement. Plus tard, en conférence de presse, il a qualifié Dominic Thiem d'ami proche et de grand joueur.

Rafael Nadal est en quête d'une quatrième conquête à Flushing Meadows et d'un 18e titre du Grand chelem en carrière.

Vendredi, il affrontera en demi-finale l'Argentin Juan Martin del Potro, classé troisième favori, qui a défait le tombeur du Canadien Milos Raonic, l'Américain John Isner, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2 en quart de finale.