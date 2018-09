US Open: Djokovic attend Federer

Agence France-Presse

NEW YORK

Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale du US Open, où il risque de retrouver Roger Federer, grâce à sa victoire face au Portugais Joao Sousa (68e) en trois manches (6-3, 6-4, 6-3) et deux heures pile, lundi à New York.