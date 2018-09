Roger Federer battu par le 55e joueur mondial

Le duel anticipé contre Novak Djokovic n'aura pas lieu.

Après plus de 3h30 de combat, Federer a rendu les armes en quatre sets (3-6, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3)), non sans s'être procuré deux balles de deux sets à zéro, puis une balle de deux manches à une.

«J'avais l'impression de ne pas trouver d'air, c'est une des premières fois que ça m'arrive, a raconté le Suisse. Vous transpirez de plus en plus au fil du match, et ça vous fait perdre de l'énergie au fur et à mesure.»

«Quand ça vous frappe, c'est très difficile de s'en sortir. Vous êtes trempé, les balles aussi, et tout va moins vite alors que vous essayez de frapper des points gagnants», a-t-il décrit.

Ce dérapage intervient moins de deux mois après qu'il a trébuché en quarts de finale sur son gazon chéri de Wimbledon, face au cinquième joueur mondial, le Sud-Africain Kevin Anderson. Et pose inévitablement question sur sa capacité à continuer à défier le temps qui passe - il a fêté ses 37 ans le 8 août - et à pouvoir prétendre aux trophées les plus prestigieux, bien qu'il se soit encore imposé aux Internationaux d'Australie en début d'année.

«Content que ce soit terminé...»

Malgré un service défaillant (45% de premières balles dans le premier set, 31% dans le deuxième), la tournure des événements souriait au Suisse aux vingt couronnes en Grand Chelem jusqu'à ce qu'il mène 5-4, 40-15 dans le deuxième set. C'est au moment où il était sur le point d'asseoir son avance que les choses ont déraillé. Symbole de ses difficultés du jour au service, c'est sur une double faute qu'il a permis à Millman d'égaliser à 5 partout. Deux jeux plus tard, l'Australien de 29 ans - nouveau venu à ce stade de la compétition en Grand Chelem - convertissait sa première balle de set et embarquait l'ex-numéro 1 mondial dans un match piège.

Dans le jeu décisif de la troisième manche, malgré des fautes directes par dizaines (77 au total!), Federer a aussi obtenu une balle de set, à 6 points à 5. Mais c'est Millman qui a viré en tête.

Le scénario s'est répété une dernière fois dans le quatrième set: le Suisse, jamais parvenu à trouver un second souffle, a mené 4 jeux à 2 mais n'a pu empêcher son adversaire de le dépasser définitivement, au bris d'égalité.

«Quand vous vous sentez comme ça, rien ne fonctionne..., a lâché Federer. À un moment donné, j'étais juste content que le match soit terminé...»

«J'ai de la peine à y croire, a soufflé Millman. J'ai tellement de respect pour Roger et tout ce qu'il a fait pour le jeu... C'est un de mes héros, il n'était pas à son meilleur niveau aujourd'hui (lundi), mais je prends.»

Le rêve de Federer de mettre fin à dix ans de disette à New York envolé, c'est l'inattendu Australien qui se mesurera à Djokovic pour une place dans le dernier carré.

Sharapova aussi

Dans l'après-midi, le Serbe de 31 ans a tenu son rang.

Dans la chaleur humide revenue taper sur les courts new-yorkais, Djoko a écarté le Portugais Joao Sousa (68e) en deux heures pile (6-3, 6-4, 6-3).

S'il a souffert de la touffeur new-yorkaise, le Serbe de 31 ans est plongé dans un bain de jouvence depuis son sacre de la renaissance à Wimbledon mi-juillet, venu refermer deux ans de vicissitudes entre coude douloureux et tête en vrac.

Un remake de la finale de 2014: c'est ce que vivront le septième joueur mondial Marin Cilic et Kei Nishikori (19e). Le premier a écarté le Belge David Goffin (10e) 7-6 (8/6), 6-2, 6-4. Le deuxième s'est lui défait 6-3, 6-2, 7-5 de l'Allemand Philipp Kolhschreiber (34e).

Il y a quatre ans, le Croate n'avait fait qu'une bouchée du Japonais en finale (6-3, 6-3, 6-3).

Dans le tableau féminin, le rebondissement est venu de l'élimination de la Russe Maria Sharapova (22e), 6-4, 6-3 par l'Espagnole Carla Suarez Navarro (24e).

Depuis son retour de quinze mois de suspension pour dopage au printemps 2017, l'ex-numéro 1 mondiale, victorieuse de cinq trophées en Grand Chelem, n'a plus dépassé les quarts de finale en tournoi majeur. Son dernier sacre remonte à 2014, à Roland-Garros.

Les Américaines, elles, ne répéteront pas le scénario du dernier carré «100% made in USA» de l'année dernière, mais trois d'entre elles sont en quarts de finale. Madison Keys (14e), finaliste sortante, y a rejoint Serena Williams (26e) et la tenante du trophée et numéro 3 mondiale, Sloane Stephens.