Kei Nishikori et Madison Keys en quarts à New York

Le Japonais Kei Nishikori, chez les hommes, et l'Américaine Madison Keys, du côté féminin, ont atteint les quarts de finale des Internationaux de tennis des États-Unis lundi.

Associated Press NEW YORK

Nishikori, finaliste à Flushing Meadows en 2014, a défait l'Allemand Philipp Kohlschreiber 6-3, 6-2, 7-5 et il s'est qualifié pour les quarts de finales d'un tournoi du Grand Chelem pour une deuxième fois d'affilée.

Absent des Internationaux des États-Unis en 2016 en raison d'une blessure au poignet droit, Nishikori affrontera le vainqueur du match entre le Croate Marin Cilic, contre lequel il s'était incliné en finale en 2014, et le Belge David Goffin. Cilic est classé septième tandis que Goffin est la dixième tête de série.

Quant à Keys, elle a facilement défait la Slovaque Dominika Cibulkova 6-1, 6-3. Keys a maintenant atteint les quarts de finale lors de trois des quatre tournois du Grand Chelem cette année. L'an dernier, elle s'est inclinée en finale à Flushing Meadows face à sa compatriote Sloane Stephens.

Classée 14e tête de série, Keys croisera le fer avec l'Espagnole Carla Suarez Navarro ou la Russe Maria Sharapova.

Ces deux matchs ont été joués par une chaleur torride, au point où le règlement relatif à la chaleur extrême a de nouveau été appliqué. Au moment d'amorcer la session de jour au stade Arthur Ashe, le mercure s'élevait à un peu plus de 30 degrés Celsius.

Ainsi, une pause de dix minutes est accordée aux joueuses qui en feront la demande entre la deuxième et la troisième manche des matchs de simple féminin. Chez les hommes, une pause identique est permise entre le troisième et le quatrième set.

Cette règle existe sur le circuit féminin mais pas chez les hommes. Les dirigeants des Internationaux des États-Unis l'ont instaurée la semaine dernière, entre mardi et jeudi, lorsque les températures ont avoisiné 35 Celsius.

Par ailleurs, la journée de lundi pourrait mettre la table à une confrontation entre le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic en quarts de finale.

Deuxième tête de série, Federer croisera le fer avec l'Australien John Millman, 55e mondial, en soirée. Plus tôt en journée, Djokovic, classé sixième, devait affronter Joao Sousa (68e mondial).

Ce serait le 47e affrontement en carrière entre Federer et Djokovic. Le Serbe a gagné les trois derniers rendez-vous, incluant la récente finale du Masters de Cincinnati, et domine avec 24 victoires.

Il s'agirait aussi d'un septième duel à Flushing Meadows. Federer a gagné les trois premiers, en 2007, 2008 et 2009 et Djokovic, les trois suivants, en 2010, 2011 et en 2015.

Federer a gagné le tournoi en cinq occasions, de façon consécutive entre 2004 et 2008. Djokovic a triomphé à deux reprises, en 2011 et en 2015.