 US Open: Serena Williams en quarts de finale en perdant un set 

Serena Williams a perdu sa première manche de la quinzaine, mais s'est qualifiée pour les quarts de finale du US Open aux dépens de l'Estonienne Kaia Kanepi (44 e ) en trois manches (6-0, 4-6, 6-3), dimanche à New York.

La cadette des soeurs Williams, 36 ans, défiera la numéro 8 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, pour une place dans le dernier carré.

Contre la tombeuse de la numéro 1 mondiale, Simona Halep, au premier tour, Serena a expédié le premier set en 18 minutes en signant 14 points gagnants, contre un seul pour Kanepi, et en remportant 100 % des points derrière son premier service (27 % pour son adversaire).

L'Estonienne, quart de finaliste à Flushing Meadows il y a un an, a ensuite repris ses esprits et égalisé à une manche partout. Mais, la sextuple lauréate du US Open, revenue au tutu parme, a placé un coup d'accélérateur, en particulier au service (18 as au total), pour s'imposer en un peu plus de 1 h 30.

« Ce n'était pas un match facile du tout », a commenté l'Américaine, qui a estimé que c'est sa « condition physique » qu'elle a le plus améliorée depuis le début de l'été.

Sur le plan physique, aucun signe d'une gêne éventuelle concernant sa cheville tordue au tour précédent, face à sa soeur aînée, Venus.

Un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, Serena, 26e mondiale, mais tête de série numéro 17, est en quête à New York d'une 24e couronne en Grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court.

Depuis son retour sur le circuit début mars, Serena a connu des hauts - finale à Wimbledon - et des bas - défaite la plus sèche de sa carrière, 6-1, 6-0, contre la Britannique Johanna Konta début août à San José et forfait avant les huitièmes de finale à Roland-Garros.