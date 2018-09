Roger Federer passe en huitième de finale à New York

Le Suisse Roger Federer a réussi un coup spectaculaire et il a montré la porte de sortie à l'Australien Nick Kyrgios en trois manches de 6-4, 6-1, 7-5, samedi, au troisième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

Associated Press New York

L'issue de cet affrontement a peut-être été décidée lorsque Federer servait à 3-3 et qu'il tirait de l'arrière 0-40 dans la partie. Il a sauvé quatre balles de bris et il n'a plus eu à en négocier une autre du reste de la rencontre. Le Suisse, qui est deuxième tête de série, a atteint le quatrième tour de ce tournoi pour une 17e apparition consécutive.

Au septième jeu de la troisième manche, alors que Kyrgios avait avantage sur Federer, ce dernier a réussi un coup miraculeux à bout de bras et derrière le poteau qui tient le filet en place. Le Suisse a reçu les applaudissements de la foule alors que l'Australien se demandait encore ce qui venait de se produire.

Krygios, la 30e tête de série du tournoi, avait reçu la visite de l'officiel lors de son dernier match, car l'effort n'était pas au rendez-vous. Il n'y a pas eu de visite de la sorte samedi et ç'aurait pris un peu plus que ça pour avoir raison de Federer, qui avait d'ailleurs fait partie de ceux qui avaient critiqué la conduite de l'officiel.

Federer a récolté cinq de ses 20 titres en tournois majeurs à Flushing Meadows. Son titre le plus récent à cet événement remonte toutefois à 2008.

Le Suisse de 37 ans se mesurera maintenant à un autre Australien au tour suivant, soit John Millman. Il a vaincu le Kazakh Mikhail Kukushkin 6-4, 4-6, 6-1, 6-3.

C'est la première fois que Millman atteint le quatrième tour d'un tournoi du Grand Chelem.

En soirée, Novak Djokovic croisera le fer avec le Français Richard Gasquet. Le Serbe a remporté le tournoi en 2011 et 2015.