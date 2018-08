Caroline Wozniacki au deuxième tour sans forcer

La Danoise Caroline Wozniacki, numéro 2 mondiale, s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour des Internationaux des États-Unis en dominant l'Australienne Samantha Stosur, 64e mondiale et lauréate du tournoi en 2011, 6-3, 6-2, mardi à New York.

Agence France-Presse New York

Wozniacki, titrée cette année aux Internationaux d'Australie et double finaliste à New York (en 2009 et 2014), affrontera au prochain tour l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 36e mondiale.

Éliminée dès le deuxième tour à Wimbledon, la Danoise de 28 ans avait déçu lors de la tournée nord-américaine avec un forfait à Washington, une élimination dès son entrée en lice à Montréal et un abandon à Cincinnati en raison d'un genou douloureux.