 Les Québécois à un gain du tableau principal à New York 

Eugenie Bouchard a accédé au dernier tour des qualifications des Internationaux des États-Unis, jeudi, tout comme Félix Auger-Aliassime, Françoise Abanda et Peter Polansky.

La Presse Canadienne New York

Bouchard a facilement défait la Géorgienne Ekaterine Gorgodze 6-1, 6-2 pour se rapprocher du tableau principal du dernier tournoi majeur de la saison.

La joueuse de Westmount a réussi cinq as et remporté 77% des échanges joués sur ses premières balles de service, en plus d'obtenir cinq bris.

Gorgodze a d'ailleurs éprouvé bien des ennuis avec son service, ne gagnant que 52 % de ses premières balles et seulement 15 % de ses deuxièmes.

Bouchard fera face à l'Américaine Jamie Loeb au prochain tour , vendredi.

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a eu raison de l'Américain Christopher Eubanks, 7-6 (5) et 6-2.

Un gain de plus lui donnerait une place au grand tableau. L'obstacle sera Gerald Melzer, un Autrichien de 28 ans, classé 133e. Auger-Aliassime est 116e. Il a eu 18 ans ce mois-ci.

La Montréalaise Fraçoise Abanda a vaincu la Brésilienne Beatriz Haddad Maia 7-6 (3), 6-3.

La joueuse de 21 ans, classée 210e au monde, a brisé le service de Haddad Maia en trois occasions.

Abanda fera face à la Tchèque Karolina Muchova, vendredi.

Le Torontois Polansky a défait le Colombien Santiago Giraldo 7-6 (7), 6-4.

Joueur repêché lors des trois tournois du Grand Chelem en 2018, Polansky tentera cette fois d'atteindre le tableau principal en remportant son dernier match de qualification face à l'Américain Donald Young.