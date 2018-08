 Françoise Abanda remporte son premier match des qualifications au US Open 

Après avoir connu un mauvais début de match, Françoise Abanda s'est ressaisie et a difficilement pris la mesure de la Française Jessika Ponchet 1-6, 6-2 et 6-3 au premier tour du tournoi de qualifications des Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi.

La Presse Canadienne New York

Le match s'est terminé après une heure et 53 minutes, après que Ponchet eut expédié son retour dans le filet. Elle affrontera au deuxième tour la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, qui a vaincu l'Australienne Olivia Rogowska 7-6 (3), 6-1 en début d'après-midi.

La Québécoise a décoché quatre as, contre 11 pour Ponchet. Elle n'a cependant converti que quatre de ses 14 balles de bris, et commis cinq doubles fautes. En comparaison, la puissante Française a profité de trois de ses 13 balles de bris, et effectué quatre doubles fautes.

Le match a bien mal commencé pour Abanda, qui a été brisée dès son premier jeu au service, le deuxième du match. Quelques minutes plus tard, elle n'a pu empêcher Ponchet de prendre les devants 3-0. Abanda, visiblement agacée, a alors démontré des signes de frustration.

Elle a notamment fracassé sa raquette contre le sol après avoir offert deux balles de bris à son adversaire, lors du quatrième jeu. Les deux joueuses se sont ensuite échangé les bris lors des trois jeux suivants pour porter la marque à 5-1, avant que Ponchet ne scelle l'issue de la première manche, à zéro, au service.

La deuxième manche a été beaucoup plus chaudement disputée. Les deux joueuses ont conservé leur service jusqu'à ce qu'Abanda brise la Française au sixième jeu pour prendre les commandes 4-2. Elle a ensuite adopté une approche plus agressive en montant fréquemment au filet, ce qui a semblé déstabiliser la Française, et la 210e raquette au monde s'est finalement adjugé le deuxième set 6-2.

Abanda a poursuivi sur sa lancée en troisième manche et brisé la 212e joueuse mondiale pour prendre les devants 2-0. Les deux joueuses ont ensuite conservé leur service jusqu'au bout, mettant la table pour un duel de deuxième tour entre Abanda et Haddad Maia, 132e joueuse mondiale.

La Torontoise Bianca Andreescu sera en action un peu plus tard aujourd'hui, contre la Serbe Olga Danilovic.

Chez les hommes, le Montréalais Félix Auger-Aliassime entreprendra vers 17h son tournoi de qualifications contre le Hollandais Tallon Griekspoor, alors que le Vancouvérois Filip Peliwo aura rendez-vous avec la cinquième tête de série Marcel Granollers.