 Kiki Bertens défait Simona Halep et remporte le tournoi de Cincinnati 

Halep, no 1 au classement de la WTA, visait un deuxième titre en autant de semaines, après sa conquête de la Coupe Rogers la semaine dernière à Montréal, et un quatrième cette saison. Elle avait gagné ses neuf derniers matchs avant de se buter à Bertens.

Il s'agit pour Bertens d'un sixième titre en carrière sur le circuit de la WTA, mais ses cinq premiers avaient été acquis sur terre battue. Elle a mis fin à son duel contre Halep grâce à un as sur sa première balle de match.

Le match a duré deux heures et trois minutes.

Au cours de la semaine, Bertens a vaincu quatre membres du top 10 mondial, soit Caroline Wozniacki (no 2), Elina Svitolina (no 7), Petra Kvitova (no 6) et Halep.

Classée 17e au monde et âgée de 26 ans, Bertens avait aussi défait Karolina Pliskova (no 9) et Kvitova (alors huitième) la semaine dernière à Montréal, avant de s'incliner contre l'Australienne et 16e raquette mondiale Ashleigh Barty en quarts de finale.

Du côté masculin, le Serbe Novak Djokovic avait rendez-vous en finale un peu plus tard avec le Suisse Roger Federer.