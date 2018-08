Rafael Nadal remporte la Coupe Rogers

Nadal a servi quatre as au jeune joueur, qui lui a donné du fil à retordre lors de la deuxième manche. Il s'est montré dominant en remportant 94% de ses points lors du premier service.

L'athlète de 32 ans avait également décroché le titre à Toronto en 2008 et à Montréal en 2005 et en 2013.

«Si vous m'aviez dit il y a deux semaines que j'allais remporter le tournoi, je ne l'aurais pas cru, a soutenu Nadal. C'est une très belle façon d'amorcer la saison sur surface dure. De gagner à Toronto, c'est tellement important. On ne remporte pas des Masters 1000 très souvent. C'est une victoire très importante pour moi et je suis très content.»

Nadal a converti sa première balle de match lors du bris d'égalité afin d'être couronné champion pour la 33e fois. Il s'agissait de son cinquième titre sur le circuit de l'ATP cette année et son quatrième titre à la Coupe Rogers.

Tsitsipas n'a toutefois pas été en mesure de trouver la solution face à son puissant adversaire. Visiblement frustré à la suite de la première manche où rien ne semblait fonctionner, il a été en mesure de revenir de l'arrière au deuxième set pour créer l'égalité 5-5, avant de s'incliner au bris d'égalité.

Tsitsipas a cependant montré de quoi il était capable cette semaine à Toronto. Il vaincu quatre joueurs du Top 10 mondial afin d'assurer sa toute première présence en finale dans un tournoi du Masters 1000 de l'ATP. Il est devenu le plus jeune joueur à le faire depuis les débuts de l'ATP, en 1990.

Il a amorcé sa longue semaine avec une victoire devant Dominic Thiem, septième tête de série. Il a par la suite fait tomber Novak Djokovic (9e), Alexander Zverev (2e) et Kevin Anderson (4e).

Un peu plus tôt, le Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Peers ont mis la main sur le titre de double en l'emportant 6-2, 6-7 (7), 10-6 devant le Sud-Africain Raven Klaasen et le Néo-Zélandais Michael Venus.