Coupe Rogers: Bouchard et Stephens battues en double

Battues, 6-4, 6-2, par les deuxièmes favorites Ekaterina Makarova, de Russie, et Latisha Chan, de Taiwan, Bouchard et Stephens ont offert un bon spectacle aux nombreux spectateurs qui avaient préféré le court Banque Nationale au court central.

Bouchard avait été éliminé mardi au premier tour du simple par la Belge Élise Mertens, mais elle et Stephens ont remporté deux matchs en double, au grand plaisir des spectateurs. C'était la cinquième fois que les deux joueuses disputaient un tournoi ensemble. Elles se connaissent depuis l'adolescence quand elles avaient toutes deux fréquenté l'académie de tennis de l'Américain Nick Saviano en Floride.

L'Américaine a d'ailleurs expliqué avant le match : «Elle (Bouchard) est très drôle. Je la connais depuis que j'ai 12 ans. Je ne la vois pas forcément comme les autres la voient. Elle est très gaie, joviale, nous passons du bon temps ensemble. C'est rare pourtant sur un court de tennis, car jouer est très sérieux. Avec Genie, nous nous amusons beaucoup.»

Stephens s'est par ailleurs qualifiée pour les demi-finales du simple avec une victoire de 6-2, 6-2, sur la Lettonne Anastasija Sevastova. La troisième mondiale, championne en titre de l'Omnium des États-Unis, n'a pas encore été inquiétée depuis le début du tournoi et elle s'impose de plus en plus comme la favorite pour enlever le titre dimanche. Elle devra toutefois affronter auparavant (demain) la gagnante du match entre l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e) et la Belge Élise Mertens, qui sera disputé plus tard ce soir.