Coupe Rogers: la fin pour Shapovalov à Toronto

Âgé de 19 ans et 26e raquette mondiale, Shapovalov a connu des ennuis au service et a finalement baissé pavillon après une heure et 16 minutes de jeu. Le joueur de Richmond Hill, en Ontario, a été victime de quatre bris de service et a commis six doubles fautes.

Shapovalov a commencé le match en force avant de voir Haase, 39e raquette mondiale, renverser la vapeur.

Haase a ensuite rapidement pris les commandes de la deuxième manche, s'offrant une avance de 4-1, et Shapovalov ne s'en est jamais remis.

Shapovalov espérait revivre les sensations de l'an dernier à Montréal, quand il s'est fait un nom en éliminant une série de grands noms du tennis. Ce sera partie remise.

« J'aimerais d'abord remercier les partisans qui sont venus ce soir et cette semaine. Ils ont joué un rôle important dans mes succès passés et ceux de cette semaine, a dit Shapovalov. Et je suis bien sûr désolé de les avoir laissé tomber aujourd'hui. Je n'ai pas été en mesure de jouer à mon meilleur. »

Shapovalov a affirmé que Haase avait joué « intelligemment », le forçant à ralentir sa cadence habituelle. Une brise fraîche n'a pas aidé non plus.

« C'était assez venteux et j'avais de la difficulté à bien cogner la balle et à jouer avec agressivité, a dit Shapovalov. (Haase) a beaucoup d'expérience et il a très bien joué. »

Shapovalov était le dernier canadien en lice.

Haase et lui avaient atteint les demi-finales à Montréal l'été dernier, quand Shapovalov avait perdu contre l'éventuel champion Alexander Zverev. De son côté, Haase avait baissé pavillon contre Roger Federer.

Shapovalov s'était présenté à Montréal au 143e échelon mondial et avait notamment vaincu Juan Martin del Potro et Rafael Nadal. Il avait ensuite atteint la ronde des 16 aux Internationaux des États-Unis.

« Je n'étais malheureusement pas à mon meilleur aujourd'hui et ce sont des choses qui arrivent, a dit Shapovalov. Mais j'ai quand même connu une bonne semaine. Je suis content du travail accompli. Je crois avoir retrouvé mes repères d'il y a quelques mois. J'ai bien joué, sauf aujourd'hui. »

Plus tôt jeudi, Stefanos Tsitsipas avait causé toute une surprise en montrant la sortie à Novak Djokovic. Le Grec de 19 ans, 27e à l'ATP, a battu le quadruple champion du tournoi 6-3, 6-7 (5) et 6-3 dans un duel de troisième tour.

Il y a eu 11 as de chaque côté, mais Tsitsipas s'est limité à deux doubles fautes contre quatre pour le Serbe, classé 10e au monde.

Djokovic a triomphé lors du tournoi de Wimbledon cette année. Il a réintégré le top-10 à la mi-juillet, après plusieurs mois à l'écart à cause d'une opération au coude droit.

Les deux bris du match ont été l'affaire du Grec. Tsitsipas atteint donc les quarts de finale d'un tournoi de la série Masters pour la première fois de sa carrière.

« J'attendais les occasions et je les ai saisies, a dit Tsitsipas. J'ai bien exécuté mon plan et je savais qu'il allait éventuellement flancher. »

Tsitsipas a atteint trois demi-finales cette saison, incluant la semaine dernière, à Washington. Il s'est rendu en finale à Barcelone, en avril, mais Rafael Nadal l'avait alors vaincu 6-2 et 6-1.

Au même point l'an dernier, Tsitsipas ne comptait pas encore de victoire à l'ATP. L'athlète de six pieds quatre occupait le 168e échelon du tennis masculin.

« Je crois que Tsitsipas a très bien joué et il méritait la victoire, a reconnu Djokovic. Cependant, je ne crois pas avoir très bien joué, particulièrement en fond de terrain. »

« J'ai connu des ratés sur les retours de service. En général, ce n'était pas un grand match de ma part ».

Le prochain rival de Tsitsipas sera Zverev, troisième raquette mondiale.

Champion en titre de l'événement, l'Allemand a écarté le Russe Daniil Medvedev, 6-3 et 6-2. Un match de 53 minutes où Zverev a converti ses trois chances de bris, sans accorder une seule balle du genre.

Grigor Dimitrov a également progressé au tableau, venant à bout de l'Américain Frances Tiafoe 7-6 (1), 3-6, 7-6 (4).

Le Bulgare, cinquième tête de série, a mis deux heures et 26 minutes pour sceller l'issue de la rencontre. Tiafoe, 20 ans, a éliminé le Canadien Milos Raonic au tour précédent.

Le Sud-African Kevin Anderson a eu raison du qualifié bélarusse Ilya Ivashka, 7-5 et 6-3, tandis que le Russe Karen Khachanov a vaincu l'Américain John Isner 7-6 (5), 7-6 (1).

Le favori Nadal devait affronter Stanislas Wawrinka, de la Suisse, en soirée.