 Svitolina a été secouée par la blessure à Buzarnescu 

Svitolina, la cinquième tête de série du tournoi, s'est rendue jusque vers son adversaire et a paru perturbée par ce qu'elle voyait. Lorsqu'elle a rencontré les journalistes une heure et demie plus tard, elle l'était tout autant.

Svitolina menait 4-3 et Buzarnescu servait avec un score de 15-15 lorsqu'elle a semblé se tordre la cheville après avoir pourchassé une balle à sa droite. Buzarnescu s'est écroulée au sol près de l'une des rampes qui ceinture le court Banque nationale et a aussitôt agrippé sa cheville de sa main droite et se tordait de douleur sur le court, en pleurs.

Bref passage de Kerber

Angelique Kerber s'est présentée à Montréal avec le plus grand nombre de victoires sur le dur (21) et toutes surfaces confondues (39) sur le circuit de la WTA cette saison. Mercredi, elle a donné l'impression de jouer dans du sable mouvant.

Erratique du début à la fin, Kerber a été éliminée dès son premier match du tournoi, 6-4, 6-1 face à la Française Alizé Cornet.

Alors qu'elle avait dû venir de l'arrière pour éliminer Tatjana Maria mardi, Cornet a profité du jeu irrégulier de la quatrième tête de série pour l'emporter en 1 h 25 et mériter son billet pour le troisième tour. Elle affrontera l'Australienne Ashleigh Barty (15e), qui a défait la Belge Alison Van Uytvanck 7-6 (7), 6-2.

C'était la première fois que Corbet battait une joueuse classée dans le top-5 cette saison.

«Quel top-5. Elle vient de gagner Wimbledon et elle connaît une saison remarquable. Ça m'apporte beaucoup de confiance pour le reste des tournois préparatoires à l'Omnium des États-Unis. Il faut être sommet de sa forme pendant quatre semaines. Ça commence très bien pour moi.»

Kerber n'avait pas joué depuis son triomphe sur la pelouse de Wimbledon il y a plus de trois semaines, et elle a paru rouillée.

«Ce n'est jamais facile de changer de surface, a-t-elle noté lors d'un bref point de presse. J'aurais eu besoin d'un peu plus de temps, de plus de matchs et de séances d'entraînement pour m'habituer à la surface dure. Je pense aussi avoir commis trop d'erreurs lors des moments importants, et elle a joué avec constance du premier au dernier point.»

Dans un autre duel à l'issue étonnante, la Néerlandaise Kiki Bertens a facilement éliminé la Tchèque Karolina Pliskova (9e) 6-2, 6-2. Reconnue comme la meilleure serveuse de la WTA, Pliskova n'a gagné son service qu'une seule fois en huit tentatives, inscrit aucun as et commis huit doubles fautes.

Les choses ont été beaucoup plus simples pour Maria Sharapova, qui a éliminé sa compatriote Daria Kasatkina (12e) en deux petites manches de 6-0, 6-2 en 76 minutes. Sharapova a réalisé cinq bris de service et a sauvé les six balles de bris axquelles elle a fait face.