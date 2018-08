Eugenie Bouchard satisfaite dans la défaite

Pas vraiment déçue, si ce n'est de son mauvais début de match, la 129e joueuse mondiale a préféré insister sur les points positifs. « Je n'ai pas bien commencé le match du tout. Enfin, à la fin du premier set, j'ai commencé à lâcher mes coups et à bouger davantage. Contre une joueuse qui est 20e mondiale, il faut y aller à fond et tout bien faire. Je suis déçue de ça. Mais beaucoup de choses se sont mal passées et malgré tout, je suis restée compétitive face à une telle joueuse, je vais donc rester positive. »

La joueuse de 24 ans, qui venait d'aligner quelques belles performances à Wimbledon et en Suisse, a effectivement joué de façon désastreuse en début de match, cédant vite un avantage de 5-0 à sa rivale. Elle a toutefois remporté cinq des six jeux suivants et semblait être en mesure de revenir dans le match.

« Au début du match, je ne bougeais pas bien, j'étais lente. Mon jeu de jambes n'était pas bon, il n'était pas à 100 %. C'est ce qui me manquait. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Dès que j'ai été mieux physiquement, mes coups ont été meilleurs. Je peux juste dire que j'ai démarré lentement, je ne sais comment le décrire autrement. »

La bonne séquence n'a toutefois pas duré longtemps. Menant 3-0 en deuxième manche, Bouchard a demandé une pause médicale et elle a fait appel à une soigneuse pour panser son pied droit.

« Au début de la deuxième manche, cela a commencé à me déranger. J'ai des problèmes avec mon gros orteil, c'est le cas depuis une couple de mois, mais ce n'était pas trop grave. Aujourd'hui, la peau frottait sur ma chaussure, il y avait une ampoule et c'était douloureux. J'ai demandé des traitements, mais cela a continué de me gêner par la suite. »

Incapable de garder son rythme, Bouchard a recommencé à multiplier les coups erratiques et n'a plus remporté qu'un seul jeu, l'avant-dernier.

C'était la quatrième fois en cinq ans que Bouchard perdait son premier match à la Coupe Rogers. Elle avait toutefois signé sa meilleure performance dans le tournoi en 2016 en atteignant le troisième tour lors de sa dernière visite au stade IGA, et le public montréalais l'a encore soutenue avec beaucoup d'enthousiasme.

« J'apprécie tellement leur soutien, a-t-elle assuré. Je crois même qu'ils essayaient parfois de crier que la balle était dehors ! Et ils étaient un peu frustrés, car l'arbitre s'adressait à eux en anglais. Ils criaient : "En français, s'il vous plaît !" Et je pensais : "Oui, c'est le Québec pour vous." C'est énorme cet appui, j'ai senti leur amour et j'en suis reconnaissante. »

Deuxième tour en double

Le tournoi n'est pas terminé pour Bouchard, puisqu'elle et l'Américaine Sloane Stephens sont qualifiées pour le deuxième tour en double. Elles ne joueront pas avant demain. « Je vais mettre plein de bandages et je vais jouer, a-t-elle assuré. Nous avons un autre match à jouer, Sloane et moi, et nous ferons tout ce que nous pourrons. Mais surtout, nous essaierons de prendre du plaisir sur le court. »

La Canadienne espère aussi pouvoir poursuivre ses activités en préparation pour les Internationaux des États-Unis, à la fin du mois. Elle est inscrite la semaine prochaine au tournoi de Vancouver, un tournoi Challenger doté d'une bourse de 100 000 $.

« Je pense être sur la bonne trajectoire. Je ne veux pas être négative ni déçue après le match d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui ont mal tourné. Je ne méritais pas de gagner ce match, car je ne jouais pas à un assez bon niveau. J'ai beaucoup de choses à travailler et j'ai hâte d'aller à nouveau sur le court pour le faire. Je demeure positive et je regarde vers l'avant. »

Zhao n'a pas pu se défendre

La Torontoise Carol Zhao a été la Canadienne la mieux placée au classement mondial un peu plus tôt cette saison, mais une blessure au coude droit l'empêche de bien défendre ses chances depuis plusieurs semaines. Hier, devant la Néerlandaise Kiki Bertens (18emondiale), elle a vite tiré sa révérence, battue 6-1, 6-2 en moins d'une heure. « J'ai pris du temps pour soigner ma blessure, travailler fort à la rééducation de mon coude, tout en faisant attention, a expliqué Zhao après le match. Malheureusement, j'ai eu un petit accident [lundi], je me suis blessée à nouveau et je n'étais vraiment pas à 100 % physiquement [hier]. J'ai quand même tout donné et j'espère être un peu plus chanceuse l'année prochaine ! »