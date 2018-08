Coupe Rogers: Venus Williams a atteint son objectif

L'Américaine Venus Williams, qui avait perdu son premier match cinq fois en huit participations, a été lente à se mettre en marche contre sa jeune compatriote Caroline Dolehide, mais la joueuse de 38 ans a attendu son heure pour s'imposer 7-5 et 6-1.

« Les conditions étaient dures, il faisait chaud et l'humidité était très élevée, a raconté la 13e favorite. Pour les joueuses, il faut se préparer, bien s'hydrater, bien résister. »

Évoluant en fin d'après-midi, dans les conditions les plus suffocantes, Williams et sa rivale ont vu une juge de ligne s'écrouler après un coup de chaleur, mais cela ne les a pas empêchées de se livrer un beau duel, particulièrement en première manche.

« [Dolehide] a un excellent deuxième service et j'avais un peu de mal à le lire en première manche. Je ne l'avais jamais affrontée, jamais vraiment vue jouer et cela l'a sans doute avantagée de m'avoir vue jouer auparavant. La première manche a été très accrochée. »

40 millions

Malgré son âge, Williams estime qu'elle peut encore s'améliorer. Finaliste en Australie et à Wimbledon en 2017, l'Américaine connaît une saison plus difficile, avec une seule demi-finale, à Indian Wells. Elle a toutefois porté ses gains en carrière à plus de 40 millions et n'est devancée à ce chapitre que par sa soeur Serena (84 millions).

Venus, qui est l'une des athlètes les plus intéressantes en entrevue, a expliqué qu'elle ne planifiait jamais plus loin que son prochain match. « J'évalue mes succès en fonction de mes propres objectifs. Quelle que soit mon adversaire, je suis satisfaite si j'atteins les objectifs que je me suis fixés pour ce match. »

Un peu plus tôt, la Tchèque Karolina Pliskova (9e) et l'Allemande Julia Goerges (10e) s'étaient elles aussi qualifiées pour le deuxième tour en prenant respectivement la mesure de Katerina Siniakova et de Timea Babos. Pliskova et Goerges sont les deux meneuses sur le circuit féminin au chapitre des as et l'Allemande a donné une autre formidable démonstration de puissance hier en réussissant pas moins de 17 as.

Anastasija Sevastova, Lucie Safarova, Anett Kontaveit, Lesia Tsurenko et Magdalena Rybarikova se sont aussi qualifiées pour le deuxième tour.

La soirée à l'eau

En soirée, on attendait avec impatience le premier match de Maria Sharapova, à sa première présence à Montréal depuis 2014. La Russe, revenue au 22e rang mondial après une longue suspension pour dopage, a tout juste eu le temps de prendre un net avantage sur la Bulgare Sesil Karatantcheva, 4-1, avant que la pluie ne vienne interrompre le match.

L'affrontement entre l'Allemande Tatjana Maria et la Française Alizé Cornet a lui aussi été interrompu par la pluie. La première menait 6-4 et 1-2 au moment de l'interruption.

Ces deux matchs reprendront aujourd'hui.

La Québécoise Françoise Abanda et la Belge Kirsten Flipkens n'ont quant à elles même pas eu le temps d'entrer sur le court, et leur match a été remis à aujourd'hui.