Coupe Rogers: Leylah Fernandez s'est bien battue

Fernandez, qui avait atteint les demi-finales du tournoi junior de Roland-Garros au printemps, participait à la Coupe Rogers pour la première fois de sa jeune carrière. Après avoir remporté le tournoi de préqualification réservé aux jeunes Canadiennes, jeudi, elle avait disposé samedi au premier tour des qualifications de la Polonaise Alicja Rosolska, une spécialiste du double.

Hier, devant plusieurs centaines de spectateurs entassés dans les gradins du court 5 du Stade IGA, la Lavalloise affrontait une joueuse plus grande et plus puissante qu'elle, mais elle a joué avec un aplomb remarquable. Fernandez s'est accroché sur tous les points et elle a forcé sa rivale à lutter jusqu'au bout. Dans le dernier jeu, après être venue à deux points de créer l'égalité à 5-5, elle ne s'est inclinée qu'à la troisième balle de match, recevant ensuite les applaudissements nourris d'une foule séduite par sa détermination.

L'adolescente, qu'on reverra sûrement à la Coupe Rogers dans le futur, va sans doute maintenant se concentrer sur d'importants tournois juniors : les Internationaux juniors de Repentigny, puis l'Omnium junior des États-Unis. Elle devrait aussi prendre part à d'autres tournois professionnels et va sûrement progresser rapidement au classement mondial.

Avec l'élimination de Rebecca Marino plus tôt dans la journée, il n'y aura donc que trois Canadiennes dans le tableau principal : Eugenie Bouchard, Carol Zhao et Françoise Abanda. Les matchs de premier tour seront disputés à compter de lundi au Stade IGA.