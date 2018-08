 Émotif, Andy Murray termine un match à 3 heures du matin 

Murray s'est échiné jusqu'à tard dans la nuit pour venir à bout du Roumain Marius Copil, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) dans un match qui s'est terminé aux petites heures matin devant une centaine de spectateurs après avoir commencé sous le coup de minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Finir les matchs à 3 heures du matin n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les joueurs, je ne pense pas que ce soit bon pour les amateurs, la télévision, personne», a déclaré Murray, un ancien no 1 mondial et triple champion du Grand Chelem qui tente de retrouver la forme après avoir subi une opération à la hanche en janvier.

Actuellement classé au 832e rang, Murray est revenu à la compétition après une absence de 11 mois, jouant seulement trois matchs avant d'arriver à Washington.

Murray a maintenant disputé trois matchs de trois manches chacun - chacun d'une durée de plus de deux heures et demie - sur une période de quatre jours.

Il devrait affronter Alex de Minaur, 19 ans, de l'Australie en quarts de finale vendredi soir.

Mais en parlant à un petit groupe de journalistes à l'extérieur des vestiaires, Murray a déclaré qu'il pourrait «peut-être» envisager de ne pas jouer.

«Je donne mon avis en ce moment comme celui qui revient d'une très, très longue absence en raison d'une blessure. Je ne pense pas que je devrais me retrouver dans une position comme celle-ci. Comment est-ce qu'on s'attend à ce que je joue le lendemain et que j'offre une performance? a questionné Murray. Et je suis déçu de ça, même si je comprends que la météo est capricieuse et je sais ce qui en est pour l'horaire, mais ce n'est pas facile de se retrouver dans cette position.»

Le match de jeudi de ce tournoi qui sert de préparation aux Internationaux des États-Unis a été retardé d'environ trois heures et demie à cause de la pluie.

Les averses plus tôt cette semaine ont compliqué l'horaire et forcé d'autres joueurs à jouer deux matchs jeudi.

Questionné après sa victoire contre Copil s'il va tenir le coup physiquement, «Ça ne va pas très bien pour l'instant.

«Je ne sais pas comment on s'attend à ce que je récupère de ça. Au moment de terminer le processus de récupération, il sera 5h30, 6 heures du matin. Je vais évidemment essayer de dormir aussi tard que possible, mais compte tenu de votre horloge biologique et des autres facteurs, tu peux arriver à dormir quelques heures, a expliqué Murray. Ce n'est pas bon. C'est comme jouer deux matchs par jour.»