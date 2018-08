 Félix Auger-Aliassime obtient un laissez-passer pour la Coupe Rogers 

Félix Auger-Aliassime vient de passer quatre mois en Europe. Quatre mois au cours desquels il a disputé pas moins de 16 tournois, tous sur terre battue. Et à l'exception des qualifications de Roland-Garros et d'une invitation au tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo, il s'est retrouvé loin des grandes scènes du tennis. Plus qu'une leçon d'humilité, ses entraîneurs souhaitaient voir le joueur de 17 ans acquérir un bagage d'expérience en disputant un maximum de matchs dans des conditions exigeantes.

Avec plusieurs bonnes performances et déjà 39 matchs disputés cette saison, Félix a parfaitement respecté son contrat.

De retour à Montréal pour quelques jours, le Montréalais disputera la semaine prochaine à Toronto la Coupe Rogers, où il a reçu un laissez-passer pour le tableau principal. Hier midi, il a rencontré les journalistes pour discuter des derniers mois... et des prochains !

« Après Roland-Garros, je sentais que je n'avais pas encore assez de matchs, et nous avons décidé de continuer sur une surface où je suis confortable. L'objectif était d'aller loin dans les tournois - ce que j'ai fait avec un titre, une finale en challenger -, puis de disputer des tournois plus importants à Umag [Croatie] et à Gstaad [Suisse], où j'ai eu des opportunités dans les tableaux principaux », a expliqué la jeune sensation québécoise.

Auger-Aliassime a expliqué que c'était un peu par hasard qu'il s'était retrouvé tout ce temps sur la terre battue et qu'il ne fallait pas y voir une « préférence » de sa part. « J'ai appris le tennis sur surfaces dures et j'y ai beaucoup joué en début de saison. Là, le choix était de rester sur la terre battue ou d'aller sur le gazon, une surface où je n'avais joué qu'une fois, chez les juniors.

« On sentait, avec les entraîneurs, que c'était mieux pour mon développement et je crois que cela a payé. Autant au niveau des tournois, de la préparation, de la récupération, de la santé, tout s'est vraiment très bien passé. On est à la mi-saison, je suis en pleine forme et je me sens vraiment prêt pour aborder la deuxième partie de l'année. Là, je me prépare pour [la Coupe Rogers à] Toronto... »

UNE OCCASION

Le Montréalais se rappelle évidemment comment Denis Shapovalov avait profité de la Coupe Rogers, l'été dernier au stade IGA, pour exploser sur la scène internationale. Encore plus jeune que ne l'était son grand copain il y a un an, Félix n'en rêve pas moins d'un exploit.

« C'est sûr que ce serait le scénario idéal. Denis ne s'attendait sûrement pas à atteindre les demi-finales l'année dernière ; moi, dans la même situation, je n'ai pas d'attentes pour les résultats, mais on a vu que de belles choses étaient possibles. »

« J'ai gagné quelques matchs sur le circuit ATP, une victoire à Indian Wells en Masters 1000, pourquoi ne pas tenter d'aller le plus loin possible [à Toronto] ? Mais bon, il va falloir commencer par gagner le premier tour... », mentionne Auger-Aliassime.

Ce sera une première participation à la Coupe Rogers pour Auger-Aliassime, qui était blessé l'année dernière et qui avait perdu en qualifications il y a deux ans. « C'est sûr que j'aurais aimé commencer à Montréal, mais j'ai de beaux souvenirs du tournoi à Toronto [en 2016]. Obtenir ce laissez-passer [pour le tableau principal] est une belle marque de confiance de Tennis Canada. »

Il a repris l'entraînement lundi et il était sur le court central du stade IGA hier matin. « La transition se passe bien, a-t-il assuré. Nous n'avons qu'une semaine, mais nous y allons quand même graduellement. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'entraînement intensif.

« Revenir sur le ciment exige une petite adaptation, mais je l'ai fait souvent et ça ne pose pas de problème. La transition, ça se jouera davantage au niveau des joueurs en face, de l'intensité. Je ne me servirai sûrement pas du changement de surface comme d'une excuse. Je suis en forme, je joue du bon tennis présentement et je suis prêt. »

DÉJÀ LES PRÉQUALIFICATIONS

Mine de rien, la Coupe Rogers a commencé hier matin avec les premiers matchs d'un tournoi de préqualification réservé aux Canadiennes. Une joueuse obtiendra sa place pour les qualifications du tournoi, qui seront disputées ce week-end. Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Catherine Leduc, respectivement première et deuxième favorites, se sont qualifiées pour les demi-finales avec Carson Branstine (3) et Alexandra Vagramov (4). À 15 ans, Fernandez est la plus jeune du groupe, mais plusieurs voient en elle le plus sûr espoir du tennis féminin au Canada. La Lavalloise, qui a atteint les demi-finales du tournoi junior de Roland-Garros il y a quelques mois, affrontera Vagramov ce matin, alors que Leduc se mesurera à Branstine.